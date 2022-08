Actor de "Los años maravillosos" es acusado de agresión sexual

Las presuntas víctimas mencionaron que el famoso tuvo "comportamientos indebidos" en el estudio de grabación.

Una de las mujeres, que ha preferido mantener su nombre en el anonimato, declaró haber visto dos caras muy diferentes del actor: "un compañero carismático, aparentemente solidario, y un alter ego mucho más oscuro y enojado".

A estas denuncias, se suma el testimonio de una exempleada, que reveló un fuerte episodio que habría vivido con Savage cuando salieron junto a otros amigos. En un momento de la noche ella se dirigió al baño, pero al salir, el histrión la estaba esperando, la empujó contra la pared y la besó sin su consentimiento. Según la mujer, minutos más tarde Fred le mandó un mensaje disculpándose por lo ocurrido.

"Puso su boca en la mía con mucha fuerza. Fue por la parte superior de mis pantalones. Lo aparté. Luego puso su boca sobre la mía otra vez, agarró mi mano y tiró de ella hacia el área de su ingle. Yo estaba tirando hacia atrás. Se detuvo muy enojado".

Otra de las presuntas víctimas explicó que decidieron hablar porque una de las compañeras más jóvenes del equipo, se mudó a casa de Fred y la estaría manipulando.

Tras filtrarse las denuncias en su contra, Savage envió un comunicado de prensa.

"Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario", explicó.