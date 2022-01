Abuchean a Natanael Cano y enojado le para el dedo a la Banda MS

El cantante aventó su micrófono y salió enojado ante el rechazo del público en el Día Internacional de la Banda; luego ofreció disculpas a MS

Por: Ofelia Fierros

El polémico cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, vuelve a estar en el ojo del huracán luego de su participación en el concierto que se llevó a cabo en Las Vegas en el Día Nacional de la Banda.

En el espectáculo participaron varias agrupaciones, como Grupo Firme, Banda MS, La Arrolladora Banda el Limón, Carín León, La Adictiva, entre otras.

Sin embargo, la participación de Natanael Cano no fue del agrado de los asistentes al show de los reconocidos exponentes de la música regional mexicana y el público lo abucheó al finalizar una de sus canciones.

ABUCHEAN A NATANAEL CANO.



El cantante de corridos tumbados fue blanco de críticas a través de las redes sociales luego de su mal comportamiento en un concierto en Las Vegas. pic.twitter.com/YJth9t6buA — Arturo en la Radio (@ArturortizFM) January 30, 2022

Mientras el cantante estaba en el escenario, a sus espaldas se comenzaron a mostrar imágenes de la Banda MS mientras se acomodaban para cuando se llegar su hora de entrar.

El intérprete de "Amor Tumbado" se molestó ante esta acción y salió enojado del escenario lanzando el micrófono y parándole el dedo a los integrantes de la MS. por lo que el público reaccionó enojado.

Posteriormente subió un video a su red social de Instagram donde hablaba de lo sucedido y ofrecía una disculpa a la Banda MS por su comportamiento y su falta de respeto.

El sonorense dijo que se sintió triste porque su banda fue bajada antes de tiempo y él consideraba que aún no terminaba su turno.

"Siempre hay malentendidos, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean", dijo.