Unirá a México

En un encuentro ciudadano en Durango, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que el 2 de junio ganará las elecciones para servir a los mexicanos, no para servirse del poder.

En Gómez Palacio, acompañada de candidatos a senadores, diputados federales y diputados locales de oposición, la ingeniera se comprometió a unir a México, porque ningún país dividido sale adelante ni logra la prosperidad.

"Nosotros vamos a ganar, no tengan ninguna duda. Vamos a ganar para dar, no para recibir. Vamos a ganar para compartir, no para arrebatar. Vamos a ganar para servir, no para servirnos. Vamos a ganar para escuchar, no para insultar. Vamos a ganar para respetar, no para humillar. Vamos a ganar para unir, no para dividir. Ningún país dividido sale adelante, nosotros vamos a unir a todo México", dijo entre aplausos de los asistentes a la Expo Feria Gómez Palacio.

En otro tema, aseguró que en su Gobierno concluirá el proyecto de agua para La Laguna, que el Gobierno Federal dijo que iba a costar cinco mil 800 millones de pesos, pero ya van gastando 10 mil 500 millones de pesos, y todavía les falta casi el 50 por ciento de la obra.

"Aquí me comprometo a resolver de fondo el tema del agua. Ténganme confianza, no vamos a abandonar ese proyecto hasta que quede totalmente resuelto, pero para todos los municipios, con agua de calidad. Tengan esa seguridad que nosotros le entendemos y está conmigo uno de los hombres que más le sabe al agua, que es José Luis Luege", enfatizó.