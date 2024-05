Nos estamos jugando el futuro del campo: Xóchitl

En una reunión con productores agropecuarios, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que en la jornada electoral del 2 de junio "los mexicanos nos estaremos jugando el futuro del campo, que hoy se encuentra abandonado por el Gobierno Federal".

Frente a integrantes de la Asociación Agrícola de Matamoros, Tamaulipas, lamentó que en este sexenio se dejó de tecnificar el campo y, además, operan impunes los delincuentes que extorsionan a los aguacateros de Michoacán, a los productores de avena en Texcapilla, Estado de México, y a los productores de caña en Veracruz.

"Yo los quiero invitar, señores, a ser valientes, a quitarse el miedo, porque nos está cayendo encima, nos está cayendo encima el autoritario. Nos está cayendo encima la falta de futuro para nuestros hijos. Lo que nos estamos jugando es el futuro del campo, es el futuro de los agricultores, el futuro de los ganaderos, el futuro de los pescadores, el futuro de nuestros hijos", dijo.

Agregó que, cuando sea presidenta de la República, apoyará a Tamaulipas en su defensa por el agua con los Estados Unidos.

"No hay manera de pagar el agua que no tienes y las sequías han sido prolongadas, y no podemos poner en riesgo a los productores de granos que garantizan alimento a los mexicanos. La seguridad alimentaria es algo que vamos a proteger", sostuvo.

Por la tarde, Xóchitl Gálvez participó en un encuentro con la sociedad civil de Matamoros, durante el cual criticó que todo el presupuesto del Gobierno Federal se ha destinado a obras faraónicas que reportan sobrecostos millonarios.

"El campo de Matamoros no va a volver a estar solo. El campo de Matamoros va a contar conmigo. Seguros, coberturas, precios de garantía, apoyos para que puedan tener diésel y poder tener sus cosechas. Se eliminaron 20 programas para el campo. Este Gobierno abandonó a Tamaulipas. El Norte del país va a volver a ser parte de México", enfatizó.

La candidata convocó a los asistentes a salir a votar, a dar la pelea, a armarse de valor, a vencer el miedo y a defender la vida, la verdad, la libertad y la prosperidad.