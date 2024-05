No debe haber temor de salir a la calle: Xóchitl

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió a los mexicanos no acostumbrarse a las masacres de jóvenes que afligen a miles de familias en el país.

En un encuentro ciudadano en Lagos de Moreno, Jalisco, donde el año pasado desaparecieron cinco jóvenes, la ingeniera se comprometió a destinar más recursos para que los municipios inviertan en capacitación a sus policías, compren patrullas y adquieran tecnología para combatir a la delincuencia.

"Van a tener a la presidenta más valiente que nunca han tenido. Una mujer que tiene agallas, que los va a cuidar. Una mujer que va a meter orden en el país. Así como lo ven. Yo no les tengo miedo, porque no se vale que nuestros jóvenes, no se vale que nuestros jóvenes tengan miedo de salir a la calle. No se vale que las mamás tengamos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle ¡Ya basta! ¡Ya se acabó!

¡Ya se les acabó la fiesta a los delincuentes! Vamos a ganar y vamos a ordenar el país", dijo.

Agregó que los ciudadanos están cansados de que los delincuentes hagan de las suyas y el Gobierno Federal simplemente les dé abrazos.

En otro tema, se comprometió a que durante su sexenio no abrirá la frontera a la importación de leche, lo que ha puesto en riesgo a los productores de lácteos en la zona.

"No se vale que les quieran pagar a cuatro pesos el litro de leche. No se vale que el Gobierno haya permitido la importación de leche, que no es leche, por cierto, y esté tronando a los productores de Los Altos, aquí de Jalisco, aquí de Lagos de Moreno, de toda esta región, donde la gente vaya que trabaja", enfatizó.

Gálvez Ruiz pidió a los asistentes salir a votar este próximo 2 de junio por un México sin miedo, por un país donde se defienda la vida, la verdad, la libertad y la prosperidad.