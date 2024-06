VIDEO | Mexicanos en el extranjero hacen largas filas para poder ejercer su voto

Esperas de hasta más de 5 hora han tenido que enfrentar mexicanos que han querido votar en el extranjero. En San Bernardino, California y Nueva York en Estados Unidos ciudadanos se han mantenido a la espera por la tardanza en el proceso este 2 de junio.

El poco personal asignado en los consulados para la realización de la elecciones así como la falta de registro de algunos connacionales han sido parte de las causas. Situación que se replica en ciudades como Paris, Francia y Madrid España.

Desde San Bernardino, California, el periodista Michel Inzunza, dio a conocer que en el consulado de México ubicado en Estados Unidos solo hay dos condados en los que se puede ejercer el voto, en San Bernardino y en Los Ángeles, California.

A través de una transmisión en vivo se pudo observar la gran cantidad de gente haciendo fila para poder votar por el cargo a la Presidencia de México.

#Elecciones2024 Mexicanos en el extranjero hacen largas filas para poder ejercer su voto pic.twitter.com/WVdw5ME5d4 — Diario del Yaqui (@diarioyaqui) June 2, 2024

LARGAS FILAS SIN REGISTRO

"Como pueden observar hay mucha gente haciendo fila para poder votar pero no está registrada, hay que recordar que para poder hacerlo tenían que haberse registrado a través de Internet y luego asistir al consulado a votar", expresó Michel Inzunza.

"Esto es un grave problema, ya que la gente tiene más de 4 horas haciendo fila y se encuentra molesta porque no la dejan pasar, en realidad no van a alcanzar porque el cierre de votaciones es a las 5 de la tarde".

VOTO DE MANERA PRESENCIAL

Inzunza aclaró que es la primera ocasión en la que se puede votar de manera presencial, pues antes solo era por Internet.

"Aparte en Estados Unidos no hay un programa por parte de INE para invitarlos a votar, y por ello no tienen ningún conocimiento, mucho menos las personas mayores que no están familiarizadas con la tecnología", dijo el periodista.

CASO SIMILAR EN ESPAÑA

Cientos de mexicanos asistieron en la embajada de México en España para participar en las elecciones federales.

Desde tempranas horas se miraban largas filas en la embajada, situada en la Carrera de San Jerónimo, frente al Congreso de los Diputados, en pleno corazón de Madrid.

Para facilitar la votación, las autoridades mexicanas implementaron un sistema de dos filas: una para residentes inscritos en el registro consular y otra para visitantes no inscritos.

Este sistema, aunque organizado, no evitó la formación de extensas colas que por momentos rodearon parcialmente el centro de votación.

Ante esta situación los participantes gritaban "queremos votar", "fraude", "nos quieren robar el voto", "somos más de tres mil, han pasado 159 y en 2hrs cierra casilla".