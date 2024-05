Se suman intelectuales y académicos a Xóchitl

En un encuentro en la Escuela Nacional de Ingenieros, más de 250 intelectuales y académicos firmaron el Manifiesto de la Comunidad Cultural, donde se pronunciaron a favor del proyecto político que encabeza la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En el acto, que se realizó en el Centro Histórico de la Ciudad de México, acudieron Roger Bartra, antropólogo, sociólogo y académico; Ángeles Mastretta, escritora y periodista; Enrique Krauze, historiador, ensayista y editor; Francisco Barnés de Castro, ingeniero químico yacadémico; Héctor Aguilar Camín, periodista, escritor y novelista, y Margarita González Gamio, quien fue cónsul general de México en Boston, entre otros.

Los firmantes decidieron manifestarse públicamente debido a que consideraron que el presidente, Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena pretenden extender el próximo sexenio el autoritarismo, lo que significa una grave amenaza contra la democracia.

Por su parte, Xóchitl Gálvez alertó que con su "Plan C", el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena quieren apoderarse de organismos autónomos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión y los organismos electorales.

"Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismo, y basta ver el debate para haberlo entendido. No hay cambio de proyecto. No hay más que el ´Plan C´ y el ´Plan C´ significa tomar a la Corte, tomar al Congreso, tomar control de los organismos electorales, como es el Tribunal Federal Electoral y minimizar al INE. Andrés Manuel López Obrador jamás se ha asumido como el presidente de todos los mexicanos si no como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás", dijo.

Agregó que el país está dividido y polarizado porque Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, como una construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos y los que no aceptan la imposición ideológica, son traidores a la Patria.

"Se los digo después de haber recorrido todo el país. No hay un estado donde los delincuentes hoy no tengan control", lamentó.

Gálvez Ruiz dejó en claro a los asistentes que formará un Gobierno de coalición con las mujeres más preparadas y con los hombres más preparados, más allá de visiones ideológicas.

Explicaron que la continuidad significa que siga la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado al país a merced del crimen organizado