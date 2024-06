PREP: ¿qué es y a qué hora inicia en Sonora?

Este domingo 2 de junio de 2024, México celebra unas elecciones históricas, y el Instituto Nacional Electoral (INE) inició los preparativos para esta jornada electoral, que se prevé sea la más grande en la historia del país.

Una de las piezas clave de este proceso es el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

¿QUÉ ES EL PREP?

El PREP es un sistema diseñado para proporcionar los resultados preliminares de las elecciones federales. Funciona mediante la captura y difusión de los datos consignados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo, las cuales son recibidas en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

Este sistema permite informar en tiempo real a través de Internet de los resultados preliminares de las elecciones, asegurando certeza y oportunidad mediante el uso de tecnología avanzada. Además, el PREP es uno de los mecanismos de información electoral en el COFIPE.

Es importante destacar que el PREP no cuenta votos, sino que recopila y publica la información contenida en las actas de escrutinio y cómputo. Los resultados son preliminares, informativos y no tienen efectos jurídicos, ya que no sustituyen los cómputos distritales posteriores.

El PREP se diferencia del conteo rápido, ya que espera el cierre de cada casilla para recopilar la información. Comenzará a difundir los resultados preliminares a las 20:00 horas del día de la elección y operará durante las siguientes 24 horas.

El PREP 2024 del INE presentará información sobre la elección presidencial y del Congreso de la Unión, incluyendo las Cámaras de Diputados y de Senadores.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que el PREP es una herramienta segura, confiable y oportuna, esencial para garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones. Las pruebas realizadas al programa han tenido resultados positivos, demostrando su eficacia y confiabilidad.

¿A QUÉ HORA INICIA EL PREP EN SONORA?

En Sonora, a través de esta plataforma se comenzarán a publicar los resultados a partir de las 19:00 horas de este domingo 2 de junio de 2024.