Javier Lamarque se compromete a seguir trabajando con el Plan de Justicia Yaqui

"La 4T debe de seguir, no podemos permitir que regresemos al pasado, no podemos permitir que regresemos a los gobiernos que los ignoraron a ustedes, que les negaron sus derechos y les quitaron sus bienes, no podemos permitir que regresen los gobiernos de la corrupción, tenemos que seguir avanzando, requerimos un segundo piso de la transformación, por eso venimos aquí a pedirles que nos apoyen para seguir luchando junto con ustedes", así es como el candidato Javier Lamarque Cano del partido de morena, refrendó una vez más su compromiso con la gente, en esta ocasión lo hizo con Estación Corral y con Tajimaroa.

Lamarque Cano, en su mensaje menciona la importancia de que la cuarta transformación siga encabezando Cajeme, ya que lo que se está realizando actualmente es para mejorar las condiciones de las personas y que puedan tener una vida más digna. Remarcó su constante lucha para sacar al Municipio del atraso que se encontraba antes de llegar.

"Yo sé que aquí en Estación Corral hay un problema muy importante, ese problema tiene que ver con el pozo que no estaba en funcionalidad. Quiero decirles que ya está todo esto, ya se consiguieron los permisos y todo actúa en regla, en unos 20 días a a más tardar un mes, ya va estar terminada la obra y van a tener agua las 24 horas del día", informó.

Recibido en Tajimaroa por la danza del venado, el candidato explicó que se encontraba de vuelta para darle seguimiento a unas obras que se están realizando a través del Plan de Justicia Yaqui, además de escuchar situaciones que aquejan a las personas que habitan en estas zonas.

Faustina, vecina del pueblo de Tajimaroa, solicitó el apoyo al morenista sobre una problemática que tiene la comunidad respecto a un callejón sin luz por un poste caído. Agregó que esta petición se la hicieron llegar a otros candidatos y no les han hecho caso.

A lo que Javier Lamarque respondió que dicha situación será atendida y estará al pendiente para darle seguimiento.

"Faustina, nosotros tenemos el reto de ser diferentes, de hacer honor a nuestra palabra en el pueblo Yaqui, así que ese poste se va a poner, es un compromiso", expresó.

Señaló que en su próximo periodo de gobierno seguirá trabajando para atender y ayudar a la gente que más lo necesita, así como lo ha hecho en su actual administración.