Javier Lamarque participa y escucha a jóvenes en conexión

Con el propósito de escuchar a las y los jóvenes cajemenses y de conocer diferentes perspectivas y opiniones, el candidato a la Presidencia Municipal, Javier Lamarque Cano en compañía de la fórmula ganadora fueron partícipes en un diálogo con Jóvenes en Conexión.

A manera de interactuar con las y los jóvenes, el morenista compartió recuerdos y datos de él como su comida y película favorita, además de refrendar el compromiso y planes que tiene con la juventud cajemense.

Programas de apoyo para los jóvenes, deporte, cultura, alternativas de educación y empleo son algunos de sus planes para su nuevo mandato.

Mencionó que tiene más propuestas importantes que de alguna manera tienen que ver con los jóvenes, destacando la creación de un Centro de Adicciones, donde las personas se puedan rehabilitar y tener ese apoyo que tanto necesitan para volver a integrarse por el buen camino y tener la felicidad que tanto merecen.

Para concluir su intervención en el diálogo, dirigió un mensaje para las y los jóvenes.

"No dejen de soñar, los sueños son fundamentales, no hay un sueño que no se pueda realizar, ustedes tienen toda la vida por delante, la vida es un camino que se va abriendo y construyendo, ustedes tienen que decidir qué camino construir", finalizó.