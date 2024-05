IEE Sonora: Nueve candidatos piden seguridad

A un mes de celebrarse la elección para las 72 alcaldías y los diputados para el Congreso Estatal en Sonora, son nueve los candidatos que han manifestado su preocupación por el tema de la seguridad y se ha enviado esa información a las autoridades encargadas de la protección, puntualizó Nery Ruiz Arvizu presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC).

Sin revelar la identidad, el cargo de los interesados o la jurisdicción correspondiente, explicó que lo que a ellos le corresponde es recibir la notificación y es la Secretaría de Seguridad Pública Estatal donde definen la estrategia de protección a brindar.

Desde hace varias semanas hay una alerta en la zona de San Luis Río Colorado, la región del desierto en Caborca y en Cajeme donde se han registrado hechos de alto impacto en materia de seguridad.

SIN INCIDENTES O REPORTES DE RIESGO

Ruiz Arvizu puntualizó que en el caso de ellos, no han tenido incidentes ni reportes de escenarios de riesgo por parte del personal que ha realizado trabajo previo de organización del proceso electoral, aunque saben de la situación que hay en esos puntos de Sonora.

"Hasta donde vamos ahorita no hemos tenido problemas, yo les he mencionado siempre la parte de Altar hasta El Sáric, no es que sea un problema como tal, estamos operando en los consejos municipales de esa región y no tenemos algún problema hasta el momento.

"Pero sí lo hemos advertido que pudiera generarse algún problema en donde no nos permitan funcionar de manera normal, hasta hoy estamos sesionando, tenemos capacitaciones, actualmente hay una brigada que está llevando capacitación a todos sus consejos", expuso.

Las nueve solicitudes de protección se canalizaron inmediatamente a Seguridad, mencionó, ya que es lo marca el protocolo.

"Se están atendiendo de manera inmediata, el protocolo nos señala que cuando la solicitan ya sea el propio candidato o candidata o los partidos políticos, avisamos inmediatamente a la Secretaría de Seguridad, a la Mesa de Seguridad y ellos en consecuencia establecen un protocolo para atender el caso", refirió.

No es un problema generalizado, señaló, y la obligación es brindar seguridad a quienes pudieran sentirse en riesgo.

"Ya están siendo atendidos y todos cuentan con seguridad hasta el momento", precisó.

Para la jornada del 2 de junio, comentó que mantendrán mucha coordinación con las autoridades de seguridad para prevenir cualquier situación de riesgo durante la operación de las casillas que se instalarán.

"Estamos planeando y preparándonos para que no suceda nada malo y todos estemos listos", concluyó.