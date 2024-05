"Hay Beltrones para rato": Manlio Fabio

Al concluir sus 90 días de proselitismo al Senado de la República y, contrario a lo que muchas personas podrían pensar, el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, realizó una campaña por tierra: le dio cinco vueltas al Estado y estableció contacto, prácticamente, con todos los sectores sociales.

Concluye su campaña al Senado haciendo un diagnóstico de un Sonora en condición de abandono, denuncia megaobras multimillonarias no consensuadas, opacas y sin destino, y hace un llamado puntual para responsabilizar a los gobiernos Federal y Estatal de cualquier circunstancia de violencia durante el proceso electoral del 2 de junio.

CAMPAÑA OPOSITORA

A través de una dinámica permanente de comunicación y, una dinámica presencia continua en redes sociales, vimos a un Manlio Fabio Beltrones frontal, que habla sin rodeos, como verdadero opositor; que estableció agenda en temas emblemáticos para la administración federal y estatal, y que puso los puntos sobre las íes.

Al iniciar la entrevista expresa con puntualidad: "Vine a Sonora a terminar con mitos, mitotes y leyendas negras".

"Escuché a la gente, nos vimos a los ojos y empeñé mi palabra. Mi gran ventaja es que saben que sé cumplir. Me acompañan 30 años de gestiones a favor de Sonora; de obra pública que tiene vigencia, como carreteras, hospitales, escuelas primarias, secundarias, preparatorias, como Cecytes, Cobach; universidades como el Cesues, hoy UES, pavimentación con concreto hidráulico en la gran mayoría de los municipios, presas, entre otras.

"Para mi fortuna las y los sonorenses tienen memoria y, sobre todo, son agradecidos, y con gran afecto y cariño, me lo hicieron saber.

CANDIDATO, ¿CÓMO LO RECIBIÓ LA GENTE?

Debo comentar que, tan sólo por la forma en que la gente me recibió, ya me siento ganador.

Y agradezco la confianza, el calor y el cariño que percibí de nuestra gente en su Municipio, en su comunidad, en su casa.

¿QUÉ SE ENCONTRÓ, QUÉ LE DIJO LA CIUDADANÍA, CÓMO PERCIBE USTED EL ESTADO?

Me preocupa el abandono que se vive en el Estado de Sonora. Ni a la gente se le atiende, ni a las instituciones se les mejora y, lo peor, a nadie se protege o defiende.

¡Es preocupante! Son serios los casos.

SALUD

Los servicios de salud y la infraestructura hospitalaria están peor que nunca.

El Gobierno cedió su soberanía a la Federación y perdió su capacidad de intervenir y remediar la situación. Si el presidente sigue fracasando, la gente lo paga hasta con su vida.

VIOLENCIA FAMILIAR Y CONTRA LAS MUJERES

¿Qué decir sobre las violencias en contra de las mujeres? ¡Vamos mal! Hay cifras preocupantes en el contexto familiar, incremento en las cifras de feminicidios, en acoso y agresiones sexuales, y en el silencio sobre la agenda de las mujeres. No sólo empeoran las cosas, el Gobierno calla, vive en la inacción.

CAMPO, PESCA Y MINERÍA

La situación por el abandono del campo y la de los pescadores es doble: quitan los apoyos, golpean la producción de alimentos, presionan al empleo y erosionan la economía de Sonora.

Urge restablecer la Financiera Rural, Aserca, los precios de garantía, los apoyos a la gente del mar con diésel marino, equipos, financiamientos.

Los municipios mineros de Sonora fueron despojados del Fondo Minero que les quitó recursos para infraestructura en poblaciones con grandes rezagos.

No hay calidad de vida para las nuevas generaciones en las regiones mineras de Sonora.

DESABASTO DE AGUA Y COLAPSO DE DRENAJES

No es justo que familias enteras tengan que emigrar de nuestros municipios por la incapacidad y la indolencia para resolver el colapso de aguas negras, por ejemplo, en Navojoa.

Esa realidad existe en muchos municipios de Sonora. Como el desbasto de agua en Guaymas, donde la gente que no puede comprar agua purificada consume agua con sabor a sal, o en Nogales, que la gente paga hasta 500 pesos por un tambo de 200 litros. Esto, definitivamente, no es aceptable.

SEGURIDAD

Es triste la realidad en materia de seguridad: zonas bajo control de grupos criminales. Diario se habla de balaceras, levantones, desaparecidos, armamento en manos indebidas, pueblos fantasmas y más.

Para las madres buscadoras, transitar el Estado es caminar sobre un cementerio; tal cual es su sentir y, lamentablemente, su realidad.

LO QUE AMERITA DENUNCIA PÚBLICA

El contexto es realmente complejo en materia de seguridad, a grado tal que, por este conducto, hacemos responsable a los gobiernos Federal y Estatal de que se violente la elección este 2 de junio.

Hubo denuncias puntuales en el proceso electoral anterior. Este año, algunos activistas de la oposición ya hemos tenido registro de amenazas.

El Gobierno debe garantizar un proceso electoral en condición de paz.

MEGAOBRAS OPACAS Y SIN DESTINO

En materia de obra pública, se anuncia que hay megaproyectos, pero estos son opacos, son obras escondidas o son obras sin destino.

Nos encontramos la denuncia ciudadana por obras no consensuadas, sin el menor cuidado ecológico, con inversiones multimillonarias que se mantienen en la opacidad total bajo engaños, como la seguridad nacional, con recursos públicos desperdiciados porque quedan inconclusas, desconectadas o como apoyo para estados ajenos a Sonora.

Guaymas, Nogales, Peñasco y Hermosillo son sólo cuatro ejemplos.

En Guaymas hay en proceso la construcción de una carretera. Dicen que va a Chihuahua, pero no tiene destino.

Es un proyecto carretero a Chihuahua que se ha convertido en un barril sin fondo, como las barrancas de la sierra.

Se habla de mil 580 millones de pesos para unos cuantos kilómetros, sin información transparente sobre la obra.

Vemos una obra carretera que inicia en Guaymas, pero no sabes dónde y cuándo concluye.

*En Nogales tenemos un tren "fantasma", una megaobra que no saca las vías de ciudad y lleva la carga al mismo lugar en la que siempre ha llegado en la frontera. Lo advertimos, con una gran inversión secreta.

No se tiene clara la inversión, ni la ciudadanía fue informada de la ruta, ni del grado de afectación, pues no hubo estudio de impacto ambiental. No se sabe quién la está construyendo.

Además, se advierten una serie de inconsistencias.

Por ejemplo: hay gran cantidad de maquinaria trabajando y ninguna gasolinería de la región registra ingresos por ello.

En Puerto Peñasco se publicita una planta gigantesca de energía solar que es oscura, no aporta electricidad ni bajos precios al Estado.

Se dice que la energía se venderá a Baja California, esto cuando se establezcan las líneas de conducción, que, en este momento, no existen.

En Hermosillo se anunció, con bombo y platillos, la rehabilitación del Parque Recreativo La Sauceda, obra con una inversión de más de 100 millones de pesos, y pues, también, es obra no ejecutada.

MENSAJE A LA CIUDADANÍA

Como mensaje final quisiera expresar mi agradecimiento a cada una de las personas que saludé, las que coincidieron, las que debatieron, las que apoyan, las que denuncian, las que requieren apoyo y solidaridad.

Ustedes saben que hablamos de frente, los vi a los ojos y empeñé mi palabra.

Yo espero que este 2 de junio nos demos la oportunidad de elegir entre dos opciones: la continuidad del abandono o hacer que las cosas buenas pasen para nuestras familias.

Gracias a todas y todos ellos, y desde aquí les digo que ¡Beltrones hay para rato!