"El Pariente" de "Dígalo sin Miedo" en Navojoa deja la radio; INE determina sobreexposición

Como un hecho sin precedente que cuarta la libertad de expresión, calificó el conductor navojoense del Programa radiofónico "Dígalo Sin Miedo", Adán Froylán Pacheco, "El Pariente", la medida cautelar interpuesta por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que imposibilita su participación en radio.

El conductor, desde ayer miércoles tuvo que dejar de aparecer en el programa radiofónico donde desde hace ocho años había sido el titular, esto en compañía de otros locutores, con una trayectoria de 15 años ejerciendo la labor.

Esta acción se derivó de la denuncia interpuesta por el partido Morena bajo el argumento de una presunta sobreexposición en radio, junto al candidato por la coalición "Fuerza y Corazón por México", Jorge García de León.

Adán Pacheco recordó que, durante los últimos ocho años, se ha ocupado de atender al radioescucha, siendo la voz de los ciudadanos ante los problemas sociales que se generan, sin embargo, por primera vez en su trayectoria se vio obligado a limitar su participación.

Ante esta decisión que dijo, representa tristeza y molestia al considerarla una mordaza a la voz del ciudadano, destacó que no se está callando a Adán Pacheco, sino a la población.

"En los ocho años ni el Covid me frenó, ninguna enfermedad, nunca había faltado al trabajo, la decisión, aunque la justifiquen de otra manera, es porque al candidato le disgustó que evidenciemos la voz de los navojoenses", adelantó.

Cabe señelar que, "El Pariente", como se le conoce, extendió el mensaje a la población de no ser amedrentados y no callar, sino más bien refrendar la libertad de expresión, además de que este próximo 2 de junio no se sientan intimidados por algún candidato y que salgan a votar por la persona de su preferencia.