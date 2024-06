Dimiten presidentes de casilla: Zamudio

La renuncia de última hora de algunos presidentes de casilla retrasó la entrega de los paquetes electorales con los materiales que serán utilizados el domingo en las mesas de votación, manifestó Noely Zamudio Olivares.

La vocal ejecutiva de la 06 Junta Distrital con sede en Cajeme, dijo no tener de momento la cantidad de ciudadanos que renunciaron, pero reveló que al momento de intentar hacer la entrega de los paquetes, no fue possible, por lo que estos tuvieron que ser regresados, a la espera de poder hacer cuanto antes la sustitución de los funcionarios.

Hasta ayer viernes por la mañana, faltaban por ser entregados 43 paquetes, y se esperaba cumplir con el protocolo a más tardar este día, dijo Zamudio Olivares.

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Aunque la logística relativa a la seguridad durante la jornada electoral será coordinada por la Junta Local con sede en la capital del Estado, la funcionaria del INE mencionó que han sostenido reuniones con personal de las instituciones encargadas de salvaguardar el orden, tanto municipales como estatales y federales.

En ese tema, comentó que no se han detectado situaciones que puedan poner en riesgo la instalación de casillas y el acceso de los ciudadanos a votar en los sitios donde estas estarán ubicadas.

NO PROPAGANDA ELECTORAL

El día de los comicios, las personas que acudan a emitir el sufragio no deberán portar camisetas o gorras con leyendas de algún candidato o partido político, pues ello pudiera considerarse como un intento de inducción a votar por esa fuerza política, expresó.

Finalmente, dijo que aunque dentro de la norma ya no se prevé como prohibición el que haya propaganda de partidos o candidatos en las inmediaciones de los lugares donde se instalarán las mesas de votación, sí se ha estado verificando y cuando es necesario, los capacitadores asistentes electorales y los supervisores electorales le piden apoyo a los partidos políticos para que las retiren.