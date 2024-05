Va Claudia por más educación

"Ya no va a estar el examen del Comipems en el 2025, que las y los jóvenes vayan a la preparatoria que les quede más cerca de su casa", aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de la República por la Coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena-PT-PVEM), al anunciar la construcción de más preparatorias y universidades en Chalco, Estado de México.

Desde la explanada del Parque Municipal, Sheinbaum Pardo hizo especial énfasis en que durante su Gobierno la Educación Pública y de calidad será una de las grandes prioridades, pues aseveró que para una Nación siempre es mejor tener a las y los jóvenes en las aulas.

Al respecto, destacó que exámenes como el de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) sólo fomentan las desigualdades entre las juventudes, por lo que a su llegada a la Presidencia no sólo se eliminará este tipo de evaluaciones, sino que además se construirán nuevas sedes de la Universidad de la Salud y de la Rosario Castellanos, las cuales fueron creadas en la Ciudad de México durante su gestión como jefa de Gobierno.

"Pusieron este examen con la idea de que los más aplicados fueran a las mejores escuelas y eso sólo genera división (...) Vamos a traer la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud a Chalco", puntualizó.

En su mensaje, puntualizó que en su Gobierno no sólo se apoyará a los jóvenes, sino que también a los niños y niñas de todo México a través de la creación de una beca universal para quienes estudien de preescolar a secundaria en escuelas públicas, — tal y como la que creó en la capital del país llamada "Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar"—, lo que a su vez es un apoyo para la economía del hogar.

"Es en la escuela pública porque el Gobierno tiene que garantizar la educación pública, eso no quiere decir que no haya educación particular, quien tenga recursos y quiera, que lleve a sus hijos a la educación particular, pero a nosotros nos corresponde la escuela pública", expresó.

Para Chalco, Claudia Sheinbaum destacó que trabajará de la mano con el Gobierno del Estado y con el Gobierno Municipal, para lograr seguir impulsando obras estratégicas como la conexión de pozos de agua potable en Chalco, así como terminar el proyecto del Trolebús Elevado con ruta Chalco-Santa Martha, el cual tendrá una conexión con el sistema de transporte que llega hasta Constitución de 1917.

Finalmente, expresó que a su llegada a la Presidencia gran parte de los esfuerzos estarán centrados en la creación de una estrategia de seguridad para el oriente del Estado de México y así generar más condiciones de bienestar en la zona.

Ante el pueblo mexiquense, también aseveró que se mantendrán todos los apoyos sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como "Jóvenes Construyendo el Futuro"; la pensión para adultos mayores, entre muchos otros, los cuales se complementarán con nuevos programas sociales como una Pensión para Mujeres de 60 a 64 años; la construcción de más de un millón de viviendas que se podrán adquirir a través de créditos; apoyo para la regularización de escrituras y más.

Por lo anterior, hizo un llamado a dar un paso más en la historia de México con la llegada de la primera mujer presidenta de la República.

"Por primera vez en 200 años va haber una mujer presidenta transformadora en nuestro país (...) Vamos a demostrar que no hay límite en el sueño de las mujeres", concluyó.

Asimismo, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena y coordinador general de Campaña, convocó a todo el pueblo del Estado de México, a que este 2 de junio continúe la Cuarta Transformación con ayuda de las y los guerreros de la 4T: los mexiquenses.

"El pueblo ya decidió que siga adelante está transformación (...) Empecemos a organizarnos para esta gran fiesta del 2 de junio, que nadie se quede sin votar (...) Que todas y todos hagamos historia", puntualizó.

Por su parte, Abigaíl Sánchez Martínez, candidata a presidenta municipal de Chalco de Díaz Covarrubias, celebró que en la actualidad las mujeres tienen la oportunidad de ser quienes escriban las siguientes páginas de la historia.

"He visto el rostro de esperanza de las niñas, en las adolescentes, en las mujeres jóvenes, en todas las mujeres por ver a una mujer Presidenta en Chalco y sobre todo por ver a la primera presidenta mujer de la República (...) Las mujeres de izquierda sabemos gobernar", aseguró.

Finalmente, Higinio Martínez Miranda, candidato al Senado por el Estado de México, reiteró el llamado a que estas elecciones sean muestra de la fuerza de la Cuarta Transformación. ´´Que este entusiasmo, este ánimo, las porras, todos los gritos, que todo el coraje se transforme en votos este 2 de junio´´.

En Chalco, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Mariela Gutiérrez Escalante, candidata al Senado por el Estado de México; Anais Burgos Hernández, candidata a diputada Federal del Distrito 33; Miguel Gutiérrez, candidato a diputado local por el Distrito 01; Martha Guerrero Sánchez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena; José Alberto Couttolenc Buentello, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM; Óscar González Yáñez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PT y Sergio Jesús Muro Figueroa, enlace de la doctora Claudia Sheinbaum en el Estado de México.