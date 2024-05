AMLO, el mejor presidente de la historia: Sheinbaum

Con el ritmo de los tradicionales tamborileros, militantes y simpatizantes le dieron la bienvenida a Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Presidencia de México por la Coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena-PT-PVEM) en Villahermosa, Tabasco.

A su llegada, quienes se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la entidad, mostraron su apoyo a Sheinbaum Pardo entre porras al grito de ¡Presidenta!, así como con diversos carteles en los que se leían mensajes a favor de la continuidad de la 4T.

Durante su alegre recepción, las y los tabasqueños mostraron su emoción por el proyecto de la Cuarta Transformación al aprovechar el momento para tomarse fotografías, abrazar y saludar a quienes reconocieron como la próxima presidenta de México.

SE COMPROMETE A PRESERVAR LEGADO DE AMLO

En la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum prometió al mandatario que guardará su legado y "no vamos a traicionar, no va a regresar la corrupción, no van a regresar los privilegios y vamos a llevar a nuestra patria por el camino de la justicia social, de la paz, de la seguridad y de la prosperidad compartida".

La candidata presidencial subrayó que este 2 de junio "el voto es la esencia de la democracia", y que vale lo mismo, precisó, el del más adinerado, que el del campesino más pobre.

En una abarrotada Plaza de la Revolución, con temperatura de 38 grados, Claudia Sheinbaum reconoció ampliamente a López Obrador como "el mejor presidente de la historia moderna".