Candidato no registrado de Rayón exige que se le reconozca el triunfo

Acompañado de alrededor de 50 simpatizantes, Heriberto Grijalva Vázquez dialogó con el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) para solicitar el reconocimiento de su triunfo en la elección realizada en el municipio de Rayón, Sonora.

Con 711 votos a favor, Grijalva Vázquez superó al actual alcalde y presuntamente reelecto, Alejandro Grijalva Robles, quien sumó 674 votos representando a la alianza PRI-PAN-PRD.

Grijalva Vázquez informó que la situación se originó al no haber sido registrado en tiempo y forma como candidato, debido a supuestos errores "intencionales" del partido Movimiento Ciudadano que lo postularía.

Al no darse el registro en el tiempo establecido, agregó, emprendió una campaña ciudadana en la que entregaba un pequeño trozo de hoja blanca con su nombre escrito con letras negras.

ASÍ SE DIERON LAS COSAS

Con una población menor a los 2 mil 500 habitantes en general, lo que permite que literalmente todos se conozcan entre sí, transcurrió el tiempo de campaña en la que el actual alcalde no solicitó licencia para ausentarse del cargo.

El domingo de la elección, se instalaron tres casillas en la cabecera municipal de Rayón y los simpatizantes de Grijalva Vázquez pusieron su nombre en el espacio en blanco disponible en la papeleta de elección.

"Y ahora me dicen que como no estuve registrado, ni mi planilla, no pueden reconocerme el triunfo, entonces para qué ponen ese espacio donde el ciudadano supuestamente puede decidir a quién dar su voto?", cuestionó.

La situación política y social en Rayón debe cambiar, indicó, porque las cosas no andan bien.

El actual alcalde que es pariente lejano suyo, militaba en el PRI cuando ganó la presidencia hace tres años. Luego renunció a ese partido y se afilió a Morena, y como no le dieron la candidatura para reelegirse, se regresó al PRI y se convirtió en candidato por la alianza.

ESTO DICE EL IEE SONORA

Sobre esta situación, el presidente del IEEyPC Nery Ruiz Arvizu, explicó que es el Consejo Municipal de Rayón la instancia para calificar la elección y determinar quién es el ganador.

Ante la evidente inconformidad generada, quien se sienta afectado tendrá el recurso de ir al Tribunal Estatal y esperar la resolución, que en caso de no satisfacerle, sigue la Sala Regional como instancia superior para dirimir la controversia.