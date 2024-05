Rescatará Beltrones el Seguro Popular

No más mujeres sonorenses costeando de su sueldo tratamientos contra el cáncer o pagando cirugías de sus hijos por la indolencia y el abandono de las instituciones de Salud de este Gobierno, sostuvo Manlio Fabio Beltrones.

"Este Gobierno de Morena quitó el Seguro Popular y al quitarlo empezó a negar los medicamentos que necesitaban; antes o te lo daban en el IMSS o en un hospital o te lo pagaban para ir a uno privado para que no les costara", señaló durante una reunión vecinal en la colonia Nuevo Hermosillo, donde junto al candidato del distrito local, Luis Miguel "Cuate" Vargas, escucharon los residentes del lugar.

Con un Congreso que sí responda a los intereses de los ciudadanos vamos a regresar el Seguro Popular a través de una cobertura universal de salud y acabar con esta política criminal de abandono, comprometió Beltrones Rivera luego de conocer los testimonios de mujeres sobrevivientes de cáncer que pagan de su bolsa sus tratamientos y los de sus hijos.

Contrario a lo anterior, Sandra Luz López Mendoza y Gabriela Contreras expresaron que, gracias a la Fundación Beltrones, fueron diagnosticadas en tiempo y hoy gozan de cabal salud y disfrutan a su familia.

RECONOCEN LEGADO DE BELTRONES EN LA NUEVO HERMOSILLO

Martha Félix Luken, fundadora de esta colonia, reconoció que, en su etapa de gobernador, Beltrones Rivera los apoyó con programas de escrituración de sus casas y construcción de escuelas en el nivel primaria, secundaria y preparatoria, así como parques recreativos que permitieron el despegue de la Nuevo Hermosillo.

En esta reunión se propuso que uno de los parques de la colonia lleve el nombre de la periodista de televisión Mónica Félix fallecida en ejercicio de su deber, en 1991 y que en momento ayudó para que el Gobierno iniciara la construcción de los primeros centros educativos

MUJERES SE COSTEAN GASTOS POR OPERACIONES

"En el Seguro me traen en vueltas y vueltas, los aparatos donde me tienen que hacer estudios para determinar si salí con cáncer, no sirven y tengo que hacer rifas para hacerme los estudios por fuera y son muy caros", denunció Sandra Luz López Mendoza.

Por su parte, Silvia Irene Quiñónez, jefa de familia y empleada de maquiladora, expuso la urgencia de que en el IMSS le retiren los puntos a su hijo, quien fue operado de otitis crónica hace 10 días, luego de 4 años de espera, sin embargo, la cita se la dan hasta el 30 de septiembre, lo que pone al niño en riesgo de infección, y carece de los recursos para atenderse en el sector privado.

"El Seguro está en decadencia, logramos que lo operaran después de 4 años de estar correteando una cirugía donde me trajeron en miles de vueltas, algunos estudios tuvimos que pagarlos nosotros, ahora me dicen que no hay otorrino y que si quiero me ponen una cita para el 30 de septiembre para retirarle los puntos, no puedo esperar tanto", dice Silvia Irene.

Manlio Fabio Beltrones, sostuvo un encuentro con familias que narraron las penurias que viven para conservar su salud y su vida, ante un sistema de salud insensible e ineficiente