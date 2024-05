Cajeme ya decidió: respalda sector empresarial y agrícola a Armando Alcalá

Porque consideran que Cajeme está en retroceso por la falta de apoyos, servicios públicos y estrategias para desarrollo económico, sectores de organismos empresariales y agrícolas respaldaron el proyecto del candidato a la presidencia municipal, Armando Alcalá Alcaraz.

En distintas reuniones que ha sostenido el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora con diversos organismos del sector privado, han manifestado el apoyo para que este proyecto pueda llevarse a cabo en la próxima Administración Municipal.

Alcalá Alcaraz resaltó que el sector empresarial será parte fundamental de su gobierno, ya que trabajarán juntos en la toma de decisiones para que el presupuesto y proyectos se apliquen de manera correcta en Cajeme.

"Armando Alcalá no puede solo, los necesitamos, yo sí los necesito, los necesito ahorita y el día de mañana, me comprometo a trabajar con ustedes, a ir a gestionar juntos el presupuesto. Yo desde el primer día vamos a buscar que el gobernador quiera a Cajeme, yo sé que le tiene cariño porque les ha mandado recursos para las calles, pero no nomás el problema en el municipio tenemos otros problemas como educación, deporte, en oportunidades, en muchas cosas", precisó.

En las diferentes reuniones, los empresarios y líderes del sector agrícola señalaron que Armando Alcalá tiene capacidad y la energía para poder encabezar el Ayuntamiento de Cajeme en los próximos tres años.

"Vamos a trabajar hombro con hombro, yo sé que eres una persona comerciante y entiendes lo que nos adolece aquí en la cámara, te conozco a ti, conozco a la gente que traes y sé que sí lo vas a hacer, sé porque depende de eso tú desempeño como próximo alcalde que lleve a Cajeme realmente a una transformación, a un cambio porque ahorita el comercio está ahogado, el sector primario está ahogado", expresó el empresario Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

"Yo quiero crear conciencia este dos de junio, vámonos a salir a votar, se los pido con el corazón en la mano, yo creo que seis años más en este abandono difícilmente lo vamos a lograr. Si Mexico vota, Mexico gana; si Sonora vota, Sonora gana; si Cajeme vota, Cajeme gana. Hay que votar sin miedo y con ganas", externó Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui.

"Mi fórmula es para la fórmula de Xóchitl Gálvez hacia abajo con el senador Beltrones, diputado federal Eduardo Flores, Armando Alcalá como presidente municipal, los diputados como Kiki, Rodolfo y Alejandrina", resaltó Mario Pablos Dominguez, presidente de la ARIC Tres Valles.