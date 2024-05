Armando Alcalá: Drenajes colapsados serán la prioridad de los primeros 100 días de gobierno

Debido a la gran cantidad de problemas que tiene Cajeme en la actualidad, el candidato a la presidencia municipal, Armando Alcalá Alcaraz, hizo el compromiso de implementar el programa "Cajeme cómo sí" para los primeros 100 días de gobierno, donde se demostrará que sí se pueden hacer grandes cambios con el apoyo de los empresarios y sociedad civil.

El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora resaltó que tiene la capacidad y energía para demostrar como sí se pueden atender los servicios públicos de Cajeme en el inicio de su gobierno sin pretextos o culpando a administraciones anteriores como actualmente se hace.

"Hay que decir las cosas como son, me lo dice la gente en todos nuestros recorridos, Cajeme ya no está avanzando, vamos para atrás en seguridad, en economía, en servicios públicos, son muchísimos los problemas que tenemos, pero hay que entrarle, no hay más. Yo sí le entiendo, y no solo eso, tengo la energía para poder sacar esto adelante", expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Con la participación del sector empresarial, dijo, en los primeros 100 días se van a atender mil drenajes colapsados que estén en diversos puntos del municipio, sin priorizar algún sector en especial, además de que la eficiencia será contabilizada por cada punto atendido y no por folios registrados que, la mayoría de las veces, pertenecen a los mismos reportes.

Además, dijo, se rescatarán 50 camellones principales y se ofrecerán 500 becas deportivas y educativas con la colaboración de empresas responsables que trabajan por el bien de la comunidad.

"Esto como mínimo, vamos a llegar con todo. Van a ser los mejores tres años de Cajeme, vamos a darle la vuelta a la página. Confía, vota este 2 de junio, vota Armando Alcalá", resaltó.

https://diariodelyaqui.mx/elecciones-sonora/armando-alcala-reafirma-ante-restauranteros-su-compromiso-de-eliminar-la-tarifa-comercial-del-oomapas--/84291