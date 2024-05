Adriana Torres de la Huerta: "Quien paga para llegar, llega para robar"

A nombre de la formula naranja, Adriana Torres de la Huerta, candidata a la presidencia de Cajeme por Movimiento Ciudadano (MC), durante su cierre de campaña realizado en el Club Campestre, comentó que están enfocados en mejorar las condiciones de Cajeme a través de la unión ciudadana.

"En el caso de nosotros, los recursos de la campaña han sido utilizados correctamente, porque nosotros estamos convencidos de que quien paga para llegar, llega para robar. Nosotros no estamos ciegos, afortunadamente hay mucha gente que se está sumando voluntariamente", destacó.

Torres de la Huerta enfatizó que en su proyecto no están obteniendo votos a través de la compra de los mismos, sino que están buscando la aprobación ciudadana a través de buscar resultados para el Municipio de Cajeme.

"Nosotros no estamos comprando votos, no estamos pagando, no estamos trayendo grupos, invirtiendo millones en los cierres para crear percepciones que no existen, la única contienda que se tiene que ganar es el día 02 de junio", resaltó.

SUS PROPUESTAS

También especificó que algunas de sus propuestas tratan sobre la restructuración del sistema de drenaje, alumbrado público, transparencia en finanzas, así como atender las necesidades en las Comisarías y Delegaciones.

Recordó que durante sus recorridos por las colonias y áreas rurales pudo observar las necesidades del Municipio de Cajeme, por lo que invitó a la ciudadanía a votar por su proyecto, en donde se comprometió a resolver las problemáticas a través del trato directo con las personas.

"Como mensaje final yo invitaría a las ciudadanas y ciudadanos, que no se dejen engañar, que realmente ejerzan su voto, que tomen la decisión por el candidato que ellos crean que es el que les va a cumplir las promesas, pero desgraciadamente cada tres años estamos en la misma situación y las promesas siguen sin cumplirse", sostuvo.

Además, durante el cierre de campaña, la nutrióloga, Evangelina Aldecoa León, ofreció una conferencia sobre su lucha contra la depresión y ansiedad, donde descubrió que la mejor herramienta para superarlas es expresando las emociones negativas.