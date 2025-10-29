Staus realiza cierre simbólico de rectoría

Con un cierre simbólico de la entrada principal de la Universidad de Sonora (Unison), nuevamente el Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus), colocó lonas para hacer un llamado urgente para que se atiendan sus peticiones, y en menos de tres semanas las advertencias han escalado por parte de los agremiados.

Este cierre, solo de la entrada principal, fue desde las seis y media de la mañana hasta las once horas, mientras que el resto las entradas permanecieron con la circulación regular de vehículos y peatones, sin afectar tampoco a ninguna de las estaciones laborales.

El dirigente sindical del Staus, Cuauhtémoc Nieblas Cota, dijo que están pidiendo a recursos humanos atención en el tema de transparencia, certidumbre, y denunciaron el hostigamiento por parte de la directora de dicho departamento a través de sus checadores. "En algunas prestaciones sociales de manera unilateral se han tomado decisiones sin socializar el cambio de algunas políticas y de normativas con el sindicato y mucho menos con los docentes".

Subrayó que consideran que el respeto de los derechos del personal académico, el cumplimiento de acuerdo de convenios y cláusulas del contrato colectivo de trabajo, son obligaciones de la administración universitaria. "Si estas obligaciones no se cumplen, entonces se provoca un clima de tensión que afecta a toda la comunidad universitaria".

También dijo que está pendiente por entregar un documento solicitando que se priorice el tema del presupuesto en el rubro de planificación para saber a detalle la asignación de recursos. "Vamos a solicitar desde ahorita que se haga una gestión efectiva para el tema de la revisión salarial que tenemos el próximo año parte de una comisión de educación del mismo gobierno del estado".

El sindicato advirtió que para este jueves 30 de octubre, procederán a un mitin y concentración en la universidad a las 10:30 de la mañana y por la tarde también tendrán un acercamiento con la comunidad estudiantil para informar los procesos y beneficios de la revisión del contrato.