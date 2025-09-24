Presupuesto de 2026 superará en programas sociales

Dentro del paquete presupuestal 2026 que se entregará a más tardar a mediados de noviembre, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, dijo que nuevamente se caracterizará por contar con el presupuesto más grande la historia destinado para programas sociales, tal como lo hizo en años anteriores.

El mandatario estatal dijo que ya están muy cerca de concluir con el contenido del presupuesto que se ejercerá el próximo año, y adelantó que como en los años anteriores lo van a caracterizar por su relevancia social. "Estoy seguro que con el apoyo de los diputados vamos a conseguir un presupuesto social el más alto de la historia al igual que en los años anteriores".

Durazo Montaño resaltó que va muy enfocado al sector social, como el tema de salud, el abasto de medicamentos, el tema de infraestructura, la carretera, un tramo de la carretera cuatro carriles Hermosillo-Miguel Alemán y el tema de los libramientos que tenemos que construirlos.

Aunado a lo anterior, dijo que los proyectos de infraestructura son como una forma de ampliar las opciones de esparcimiento para los turistas y hacer más atractivas las playas que tiene Sonora para los visitantes extranjeros.

El presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal de este año fue de 89 mil 198 millones 372 mil 534 pesos, y su enfoque fue social y de obra pública con inversiones municipales en mejoramiento de suministro de agua potable, drenaje, carreteras y electrificación. Además del tema de las becas en la que se destinaron 830 millones de pesos.

La fecha límite de entrega del paquete presupuestal al congreso del estado de Sonora, es el sábado 15 de noviembre y los legisladores tendrán como fecha límite para su aprobación el lunes 15 diciembre, es decir tendrán un mes para que este sea analizado a través de la comisión de hacienda.