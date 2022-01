Video. Se retira el "Big Ben"

El quarterback de Acereros de Pittsburgh dice adiós a los emparrillados y a su brillante carrera en la NFL

Por: Luis Valenzuela

Ben Roethlisberger anunció de manera oficial, mediante un video compartido en sus redes sociales, que se retira de la NFL dejando detrás una brillante carrera de 18 temporadas, todas con el equipo de los Steelers de Pittsburgh.

A lo largo de su carrera, el "Big Ben", como era conocido por los fanáticos, se coronó dos veces campeón del Super Bowl de tres ocasiones que lo disputó, además de conseguir infinidad de momentos memorables para él y la playera que siempre defendió, los cuales quedarán grabados en la mente de los aficionados.

En el video que publicó el jugador anunciando su adiós, se le ve vaciando su casillero, mostrando imágenes de algunos de los momentos más destacados de su carrera y dedicando algunas palabras de agradecimiento para la institución que lo retuvo por 18 temporadas, a su familia y a los aficionados que lo apoyaron cada domingo que vestía los colores negro y oro.

"No sé cómo poner en palabras lo que ha significado el juego de ´futbol americano, y la bendición que ha sido. Aunque sé, con confianza, que le he dado todo al juego, estoy abrumado con gratitud por todo lo que me ha dado. Un chico de Findlay, Ohio, con sueños de NFL, desarrollado en Oxford, en la Universidad de Miami, bendecido con el honor de 18 temporadas como Pittsburgh Steeler, y un lugar para llamar hogar. El viaje ha sido emocionante, definido por relaciones y movido por el espíritu de la competencia. Pero, ha llegado el tiempo de vaciar mi casillero, colgar los zapatos, y seguir siendo todo lo que puedo ser para mi esposa e hijos. Me retiro del fútbol americano un hombre verdaderamente agradecido", expresó Roethlisberger.

A message from Ben:@steelers #NFL #SteelersNation #ThankYou#HereWeGo #LoveAndHonor pic.twitter.com/pUbKGO1nUs — BigBen7.com (@_BigBen7) January 27, 2022

"Primero, y antes que nada, debo agradecer al Señor por las muchas bendiciones que me ha permitido. A mi esposa Ashley, nuestros hijos Benjamin, Bailee y Bodie, me elevan e inspiran, y le dan propósito a mi vida. Estoy tan agradecido por su amor y apoyo. Los amo tanto. A mis padres y hermana, a cada paso del camino, y apoyo y amor me ha impulsado a ser el mejor y nunca rendirme. A la familia Rooney, la familia Tull, al coach [Mike] Tomlin, al coach [Bill] Cowher, y a todos los coaches que se han vaciado en mí, las personas increíbles a todos los niveles que hacen de los Pittsburgh Steelers una organización especial, gracias por creer en mí y por permitirme batallar junto a ustedes, en la persecución de la excelencia. A todos mis compañeros, y las amistades infinitas que he ganado, los aprecio y a nuestro compromiso compartido a portar el negro y oro con orgullo y dignidad. Ponerme ese jersey cada domingo junto a mis hermanos siempre será una de las grandes alegrías de mi vida. A la Nación Steeler, los mejores fanáticos en cualquier deporte, gracias por aceptarme y apoyarme como su quarterback a lo largo de los años. El fútbol americano ha sido un regalo, y doy gracias a Dios por permitirme jugarlo, rodeándome de grandes personas y protegiéndome hasta el final. Con amor y honor", así dijo adiós uno de los más grandes mariscales de campo de los últimos tiempos dentro de la NFL.