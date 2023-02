Video. "Checo" Pérez instruye a sus "sucesores"

A través de redes sociales se han compartido videos del piloto de la escudería Red Bull mientras asiste a una pista de karts en la perla tapatía acompañado de su hijo y su sobrino, aprovechando el tiempo para inculcarle algunas enseñanzas sobre el automovilismo.

Y es que a decir verdad con la trayectoria de "Checo", la familia Pérez tiene a un gran maestro en la materia.

En uno de los materiales compartidos se observa al 11 de Red Bull realizando un majestuoso rebase sobre su vástago y su sobrino, tal como la ha hecho en el F1.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">"Learning from the best"<br><br>Checo was karting with his son (#11), his nephew Sebastián (#1) and the rest of the karting class at his circuit today.<br><br>Chequito was overtaking Willy's son (#13), and Checo took the chance to overtake both <br><br> : willyflores | instagram (stories) <a href="https://t.co/jf69n4WSvQ">pic.twitter.com/jf69n4WSvQ</a></p>— nina (@PEREZRAClNG) <a href="https://twitter.com/PEREZRAClNG/status/1619415700132761600?ref_src=twsrc%5Etfw">January 28, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

En otro de ellos se le ve dándole cátedras al hijo de su hermano, ya que este le cuestiona que si porque lo tocó en una parte del recorrido,

"¿Por qué me estabas tocando?", pregunta Sebastián a su tío; y Sergio le responde: "Para que vayas más rápido en la recta, es que vas muy lento en la recta, entonces te acelero en la recta para que vayas más rápido".

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@heribertovazquez97/video/7194221538726513925" data-video-id="7194221538726513925" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@heribertovazquez97" href="https://www.tiktok.com/@heribertovazquez97?refer=embed">@heribertovazquez97</a> <p>Checo Perez un dia en su Kartodromo</p> <a target="_blank" title="? sonido original - heribertovazquez97" href="https://www.tiktok.com/music/sonido-original-heribertovazquez97-7194221618493754117?refer=embed">? sonido original - heribertovazquez97</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Así es como disfruta el piloto profesional de sus vacaciones, compartiendo tiempo de calidad con sus seres queridos.

Por otra parte la escudería presentará este próximo 3 de febrero, en la ciudad de Nueva York, el RB19, monoplaza que utilizarán tanto "Checo" Pérez como el holandés Max Verstapen para la temporada 2023 del máximo circuito.

Tratando de continuar en lo más alto de la tabla, tanto del campeonato de pilotos como del de constructores; en tanto el resto de las escuderías también lanzarán en este mes de febrero lo autos que usarán, mostrándose listos para el arranque del campeonato que inicia en marzo de 2023.