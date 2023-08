VIDEO | Óscar Valdez rompe en llanto tras su derrota ante "Vaquero" Navarrete

Visiblemente consternado bajó del cuadrilátero el boxeador oriundo de Nogales, Sonora, Óscar Valdez, luego de perder ante Emanuel "El Vaquero" Navarrete, en la contienda en la que el nogalense le disputaba el título Súperpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) a su contrincante.

Valdez, muy triste, caminó por los pasillos abrazado de su entrenador Eddy Reynoso, limpiándose las lágrimas y muy contrariado.

La escena se repitió en el vestidor abrazado de su señor padre, llorando por el éxito no conseguido.

Valdez cayó por decisión unánime, en un combate en el que no supo resolver la estrategia del rival, no supo contrarrestar el largo alcance del "Vaquero" y no supo parar el recto que le destrozó la cara y lo dejó con el ojo derecho totalmente cerrado.

En sus redes sociales el de Nogales expresó: "Gracias a toda esa gente que está conmigo en las buenas y en las malas, hice mi mayor esfuerzo para ganar pero no fue suficiente. Felicidades Vaquero Navarrete. Gracias a mi esquina, regresaremos #TeamValdez @caneloteam @elluislamadrid @toprank #PuroNogales #NoBoxingNoLife".

Gracias a mi esquina, regresaremos #TeamValdez @caneloteam @elluislamadrid @toprank #PuroNogales #NoBoxingNoLife pic.twitter.com/Ruw9OO6j4u — Oscar Valdez Fierro (@oscarvaldez56) August 13, 2023

"El Vaquero" Navarrete, a pesar de asomar una lesión en su mano derecha, golpeó brutalmente a Óscar Valdez y le provocó que el ojo derecho se le cerrara.

Hay quienes pedían que le pararan la pelea al nogalense, pues la percepción era que el castigo era excesivo; sin embargo la pelea llegó al límite y a los jueces no les quedó más que ratificar lo que se había visto en el cuadrilátero durante los 12 asaltos.

Óscar Valdez trataba de recuperar un título que ya luce en sus vitrinas y que le había arrebatado al "Alacrán" Berchelt, solo que era del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un nocaut espectacular en febrero del 2021.