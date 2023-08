VIDEO | Messi y sus guardaespaldas están metidos en problemas en Estados Unidos

Como por arte de magia, el último lugar de la MLS Inter Miami, ya está instalado en la final de la League Cup, las quejas por cómo se manejó el arbitraje fueron bastantes, principalmente de equipos de la Liga MX, acusando que no fueron tratados por igual.

La llegada del astro argentino Lionel Messi revolucionó no solo el equipo, sino que también todo lo que rodea a la MLS.

En las primeras imágenes de Messi en Estados Unidos se le vio junto a su familia haciendo el super tranquilamente, sin que mucha gente lo molestara y hubiera tumultos para verlo, pero al parecer, todo eso fue mera publicidad.

Prueba de eso fue que en días pasados el astro argentino junto a David Beckham asistió a un restaurante de comida japonesa propiedad de Bad Bunny; uno de los comensales fue agredido brutalmente por los guardaespaldas de Messi.

La historia comenzó cuando este comensal estaba tomando unas fotos, al parecer en un festejo de su familia, una de sus hijas estaba de cumpleaños y tomaba las fotos.

Al parecer Messi y Beckham se molestaron por la acción y ordenaron a sus guardaespaldas sacar al hombre y estos golpearon a la persona afuera del restaurante.

Existe un video donde el hombre agredido narra lo sucedido bastante molesto y visiblemente golpeado.

El video se hizo viral y seguramente habrá una demanda en contra del astro argentino y la ex estrella inglesa.

No es la primera vez que los guardaespaldas de Lionel Messi crean una situación desagradable, dentro del terreno de juego también han protagonizado escenas que no concuerdan con la imagen del astro argentino.

El restaurante donde sucedieron las cosas no se ha expresado con respecto al incidente que crearon los Messi y Beckham. Se espera una declaración y una disculpa por el comportamiento de los guardaespaldas del futbolista y exfutbolista; sin embargo, que la situación no culmina con una simple disculpa.

