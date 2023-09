Verstappen defiende a "Checo" Pérez y responde a Lewis Hamilton

Max Verstappen saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de Italia, el neerlandés domina la temporada desde el principio con 339 puntos, y es el líder general de la competencia, Sergio "Checo" Pérez marcha en segundo, y para este domingo el mexicano saldrá quinto en busca de remontar lugares y subirse al podio.

F1 considera al tapatío como el rey del rebase y sabremos al término del GP de Italia si le hace honor a su título.

Recientemente el piloto mexicano y el neerlandés fueron minimizados por el piloto británico y siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, por lo que sorpresivamente el piloto neerlandés defendió a "Checo" Pérez.

Eso pasó durante la conferencia de prensa previa al GP de Italia, Hamilton comentó que la calidad de compañeros ha sido la base del éxito a lo largo de su carrera, considerada una indirecta hacia Verstappen y "Checo" Pérez.

"Jenson (Button), Fernando (Alonso), George (Russell), Valtteri, Nico(Rosberg). He tenido tantos. Todos ellos han sido muy consistentes, y Max no ha corrido contra nadie así", afirmó Lewis.

El piloto neerlandés no se quedó callado y contestó, defendiendo a su coequipero y su nivel.

"Quizá esté celoso de mi éxito actual, pero no me preocupa en absoluto. Puede que piense que está ganando algo con estas declaraciones o que tiene que defender algo, pero, para mí, realmente no tiene importancia. Le es difícil perder, obviamente ese es el problema cuando has ganado durante tantos años", dijo Verstappen.

La percepción del piloto de países bajos es que a Lewis Hamilton le falta humildad, para reconocer que no está en su mejor momento en el la F1.

"Tienes que ser capaz de ser realista: si no estás, no estás", agregó Verstappen.

Este domingo los tres pilotos involucrados Verstappen, Pérez y Hamilton se enfrentarán por los máximos honores en Monza.