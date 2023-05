Tragedia en el futbol: estampida humana deja 12 muertos

Aficionados molestos porque no los dejaban entrar, con boleto en mano exigían que les permitieran pasar a ver el partido de semifinales entre las escuadras de Alianza y FAS por los cuartos de final de la liga salvadoreña.

Derivado de la negativa para que los aficionados entraran al inmueble se creó una estampida humana donde se reportan 12 muertos y decenas de lesionados.

"La gente empezó a empujar. La gente tiró el portón porque quería vivir. A mi hijo lo aplastaron entre 20, yo pensé que se me iba a morir", relató Héctor Rivas, un aficionado de Alianza que había acudido con su hijo al estadio. "Aquí el único responsable es la directiva de Alianza, que no le echen la culpa a la gente", dijo.

Por su parte, su hijo comentó: "Me jalaron como cinco tipos y sobreviví de milagro, es un milagro que esté vivo. Yo sólo vi dos fallecidos y cuando me caí estaba uno enfrente mío, le hablé y no se movía".

Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil, confirmó la estampida que dejo 12 muertos, nueve fallecieron en el estadio y tres en el hospital.

Un aficionado de nombre José Ángel Penado dijo que el portón lo cerraron media hora antes de comenzar el partido.

"Nos quedamos afuera con los boletos en la mano", señaló Penado. "La gente se enojó. Todos pedíamos que nos dejaran entrar, pero no, y derribaron el portón", dijo el aficionado de alianza.

La televisión local transmitió en vivo la estampida y cómo los aficionados ingresaban al terreno de juego, donde fueron atendido por los cuerpos de emergencia.

El secretario de prensa del presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo que El Salvador estaba de luto.

Por su parte el presidente Bukele dijo en su cuenta de Twitter que se realizará una investigación exhaustiva y que lo ocurrido en el estadio no quedará impune.

"Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad", declaró Bukele.