Selección Mexicana de futbol tendrá juego amistoso en Mazatlán

La construcción del estadio empezó en el año 2017, como parte de la edificación y modernización de estadios en Sinaloa.

El encuentro fue posible gracias a que el empresario, dueño del equipo Cañoneros Mazatlán FC, Ricardo Salinas Pliego, hizo la gestión ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El choque será ante la Selección de Trinidad y Tobago, el 7 de junio del año en curso, y el horario está por definirse.

Salinas Pliego posteó en sus redes sociales (@RicardoBSalinas): "Ahhh por cierto, les tengo noticias a los MAZATLECOS; se que han sido una afición grandiosa con el @MazatlanFC, ME TOCÓ VIVIRLO EN PERSONA... y que no hemos dado los resultados esperados, entonces a manera de disculpa con ustedes les tengo una sorpresa (que me imagino que ya anda en las redes sociales) (sic)".

Dentro del Torneo de Clausura 2023, el equipo de Mazatlán apenas logró 7 puntos, con dos victorias y un empate, un triunfo en casa ante Cruz Azul, y el dueño de Grupo Salinas, en varias ocasiones, para motivar a sus jugadores, les hizo apuestas; sin embargo, la motivación no funcionó y al término del torneo el entrenador Rubén Omar Romano y varios jugadores causaron baja de la escuadra mazatleca.

PRIMER JUEGO INTERNACIONAL DEL KRAKEN