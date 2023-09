Sección íconos: Claudia Barreras un referente del Karate

El Karate le ha otorgado aprendizaje, crecimiento y momentos luminosos, es por ello, que para Claudia Barreras Hernández el arte marcial no solo significa un deporte, sino representa un estilo de vida que lleva acabo con esmero, vocación y pasión.

SUS INICIOS

A la edad de 11 años ingresó por primera vez a una escuela de Karate sin saber que encontraría un espacio ideal para explotar su talento y obtener un crecimiento integral.

"Mi papá me llevó a una escuela de Karate y desde el primer día me gusto" recordó.

La energía y condiciones que mostró en el tatami dieron muestra de su habilidad. Su primer entrenador, Ricardo Campillo Hernández, una institución del Karate en Ciudad Obregón vio en ella a una competidora nata con cualidades para convertirse en toda una campeona.

Su entrega, disciplina, compromiso y amor por el Karate otorgaron a Claudia un desarrollo exponencial. Con el paso de los años se fue abriendo camino en las competencias hasta convertirse en una referente a nivel nacional.

UNA MEDALLA CON MUCHO VALOR

Claudia Barreras ya era una realidad, uno de los triunfos más significativos que obtuvo en su etapa juvenil fue cuando conquistó la Olimpiada Nacional que se desarrolló en la localidad de San Carlos, Nuevo Guaymas, en el año 2000.

"Por error me inscribieron en una categoría menor y tuve que correr previo a la competencia para dar el peso", compartió.

De manera sorprendente bajó más de 3 kilos y cumplió con el requisito. Mermada físicamente asumió el compromiso, en su mente no existía la palabra debilidad y cansancio, por lo contrario afrontó con coraje el combate y enseñó una extraordinaria fortaleza mental, lo que le sirvió para ganar la medalla de Oro.

Los títulos obtenidos le otorgaron las credenciales necesarias para formar parte de la Selección Nacional de Karate y defender los colores de la Bandera Mexicana en justas internacionales.

ETAPA UNIVERSITARIA

Arrastrando una exitosa trayectoria ingresó al Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Claudia rápidamente fue llamada para ser parte del selectivo de Karate de Potros.

Uno de los momentos más luminosos que firmó en su etapa universitaria fue cuando impuso su hegemonía en la Universiada Nacional de 2006 en Mérida, Yucatán en donde conquistó cuatro oros. Tal logro catapultó su carrera y le permitió ese mismo año formar parte de la Universiada Mundial en Nueva York en donde quedó en quinto lugar.

El nombre de Claudia Barreras dejaba huella en cada torneo en el que competía. Entre sus logros más importantes a nivel mundial se encuentra la presea de plata que ganó el 2007 en los Panamericanos en la Ciudad de México.

TRANSICIÓN A ENTRENADORA

Después de firmar una carrera destacada Claudia tenía los argumentos necesarios para ser entrenadora, sin embargo, al principio no fue nada fácil, pues se topó con un escenario que ponía en duda su capacidad al no haber mujeres entrenadoras.

Con liderazgo, compromiso, valentía y sabiduría, Claudia demostró tener la capacidad suficiente para estar al frente de un grupo. Estableciendo así un precedente al convertirse en la primer mujer entrenadora del Municipio de Cajeme y del Estado de Sonora.

"Al principio no me aceptaban, pensaban que por ser mujer no iba poder, después una de las mamás que no quería que fuera entrenadora me pidió disculpas", expresó.

ABRE SU ESCUELA

En el año 2010 se desliga del Itson y decide abrir su propia escuela con la misión de promover la disciplina que tanto le había aportado a su vida.

"Tenía una sola clase con 8 niños, no sacaba ni para la renta, mi mamá me tenía que prestar para pagar", confesó.

Su mentalidad enfundada en la fortaleza no dejó que se desanimará y renunciará, Claudia siguió adelante y poco a poco su esfuerzo rindió frutos, pues más niños se fueron uniendo.

Actualmente ya no paga renta al comprar un establecimiento que transformó en una escuela de Karate. Hoy en día son 78 niños a los que instruye y los padres de familia que acuden a dejar a sus hijos no cuestionan su conocimiento por el hecho de ser mujer como en sus inicios lo hicieron.

Claudia es una entrenadora ejemplar que inculca el Karate no solo como un arte marcial sino como un estilo de vida, pues tiene la misión de difundir valores con el objetivo de formar ciudadanos honorables.

Desde hace 5 años Claudia es la entrenadora de la Selección Nacional de Karate, en sus manos se encuentran los mejores exponentes de todo México que representan al país en torneos internacionales.

Además, es la presidenta de la Asociación Estatal de Karate, sin duda, Claudia Barreras es una persona exitosa, es por ello que se une al elenco de la Sección de Íconos, un espacio diseñado para rendir homenaje a personajes del Municipio de Cajeme que a base de entrega y disciplina han escrito una trayectoria notable en algún determinado ámbito.