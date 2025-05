¿Se despide de la MLS? Messi responde con incertidumbre sobre su renovación con Inter Miami

La incertidumbre rodea el futuro de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS), luego de que el argentino evitara dar una respuesta clara sobre su posible renovación con el Inter Miami, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre de 2025.

Desde su llegada a Miami, Messi ha transformado por completo el panorama de la MLS, elevando no solo el rendimiento del equipo sino también el interés comercial y mediático de la liga. Sin embargo, la falta de certezas sobre su futuro empieza a generar preocupación entre los directivos del Inter y seguidores del fútbol en Estados Unidos.

¿MESSI SE DESPIDE DE LA MLS?

Con el futuro de Messi en el aire con tres partidos sin ganar y la reciente derrota de 0-3 frente a Orlando City, la figura del equipo dejó una frase que encendió las alarmas: "No sé nada".

El comentario fue emitido durante una entrevista con Apple TV al finalizar el encuentro disputado en el Chase Stadium, donde se le preguntaba sobre su renovación de su actual contrato. Aunque se esperaba alguna declaración que diera esperanza a los aficionados de las "Garzas", Messi prefirió desviar la atención hacia una crítica arbitral, en específico sobre una polémica jugada que terminó en gol de Orlando.

"Una jugada rara. Un jugador de ellos le da el pase al arquero y el referí, él mismo me dijo, no sabía la regla. Que no le había parecido eso, que no lo entendía. De ahí vino un pelotazo y el gol", reclamó el capitán de la Selección Argentina. Y añadió: "No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros. Jugadas puntuales. Creo que la MLS debería mirar un poquito más ese tema".

El silencio sobre su renovación no pasa desapercibido, especialmente cuando el equipo atraviesa una racha negativa de tres partidos sin ganar.

Además, el contexto contractual no es alentador: más de diez jugadores del plantel finalizan su vínculo con el club en diciembre de este año, entre ellos figuras como Luis Suárez y el arquero Óscar Ustari. También destaca el caso del defensa David Martínez, cuyo préstamo concluye el 31 de julio y aún no se ha definido su continuidad.

Por ahora, lo único confirmado es la escueta frase del propio Messi: "No sé nada". Y eso basta para poner en pausa a toda la MLS.