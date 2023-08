Ricardo Salinas Pliego vuelve a la carga contra el arbitraje

El polémico dueño de los Cañoneros de Mazatlán, el empresario Ricardo Salinas Pliego, vuelve a la carga, y de nuevo el arbitraje del futbol mexicano fue su blanco.



Y es que durante el partido al que su equipo enfrentó al León y perdió por marcador de 2-1, a los Cañoneros se le anuló un romprerredes, por una supuesta infracción a hora de cobrar el penal.

La anulación vino por un supuesto doble contacto del jugador con el balón, y la regla dice lo siguiente: "Si el ejecutante de un penal toca el balón dos veces consecutivas antes de que entre en la portería, la acción se considera inválida por infringir las normas del juego, teniendo como consecuencia un tiro libre indirecto al equipo adversario".

El gol le hubiera dado el empate momentáneo a Mazatlán y con la posibilidad de quedarse con un punto.

Una decisión muy polémica del árbitro, y el empresario mexicano no dudó en expresar su opinión en redes sociales, posteando lo siguiente:

"Estos pinches... acuchillando a mis Cañoneros como ya es costumbre, pero saben que... cada vez son más evidentes y quedan peor. Seguimos adelante a pesar del asalto a silbato armado".

No es la primera vez que Salinas Pliego critica el arbitraje y expresa airadamente que lo hacen para perjudicar a su escuadra, el equipo Mazatlán FC , que no ha marchado nada bien desde su llegada al puerto sinaloense, y por más esfuerzo que ha hecho la directiva por ponerlo en los primeros planos no encuentra a los jugadores adecuados para armar una escuadra competitiva.

En el torneo pasado, la llegada de Rubén Omar Romano dio esperanzas de que la situación se iba componer; sin embargo, al término del torneo en un comunicado escueto por parte de la directiva, le daban las gracias al argentino ,cesándolo de su trabajo como director técnico.

