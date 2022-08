Revelan identidad de la supuesta novia de Gerard Piqué

El diario británico "The Sun" fue el encargado de compartir las imágenes de la chica que estaría saliendo con Piqué.

El nombre de la supuesta pareja del futbolista es Clara Chia Marti. Según el tabloide, la joven es estudiante de relaciones públicas; Piqué la habría conocido mientras ella trabajaba en su productora Kosmos.

De acuerdo a lo informado por una fuente cercana al famoso, Gerard y Clara han estado saliendo desde hace meses, por lo que ahora cobran más fuerza los rumores de una infidelidad a la intérprete a "Te felicito".

"Han mantenido su relación en secreto, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando. La gente le ha ayudado a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de Clara en las redes sociales para que no puedan encontrar fotos de ella", expresó la fuente.

clara chia marti former bottle girl at la traviesta currently kosmos employee pic.twitter.com/hRs1vZCHdC