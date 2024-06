¿Quién es el mexicano que portó la Antorcha Olímpica en Francia?

La Antorcha Olímpica sigue su recorrido y el pasado 8 de mayo arribó a Marsella y durante 69 días recorrerá todo el territorio francés en una travesía donde serán más de 10 mil corredores los que tengan la fortuna de portarla y vivir esa experiencia.

Uno de ellos fue el atleta español de origen mexicano, Daniel Fernández, quien fue elegido por el comité organizador para ser parte del recorrido el pasado 29 de mayo y desfilar durante 400 metros en la ciudad de Mayenne.

"Fue una gran sorpresa que me eligieron, era algo que no esperaba ya que nunca me postule, sólo llegó la invitación por parte del Comité por mi larga trayectoria y por mis logros deportivos internacionales. He sido varias veces campeón mundial en la categoría máster en salto de altura", declaró el atleta de raíces mexicanas.

Daniel Fernández de 85 años de edad, dijo que fue un sueño hecho realidad y todo gracias a su carrera deportiva.

"Me quedé pasmado porqué yo no pedí nada a nadie y poco a poco me di cuenta de que era uno de mis sueños más profundos y nunca me imaginé que pudiera pasar", confesó en entrevista exclusiva para el Diario de los Deportistas.

"UN SUEÑO HECHO REALIDAD"

Esperando con ansias la fecha de su participación y portando el uniforme que le asignaron el día llegó, y por fin se hacía realidad un sueño de toda su vida, esperó paciente en el punto asignado y entregó la antorcha luego de 400 metros recorridos.

"Durante el recorrido me emocioné mucho, el escuchar los gritos de los niños, de ver la reacción de ellos, el ver pasar la llama olímpica. Ver a la comunidad de atletismo de Rennes que me estaban felicitando, me han mandado muchas fotos de personas que ni sabía que estaban viendo ese momento y sigo muy emocionado" comentó.

Daniel Fernández fue atleta de salto de altura en su carrera deportiva

"Para mí es un privilegio histórico el tener esta oportunidad de ser parte de los festejos de la justa deportiva más importante del mundo, como son los Juego Olímpicos", agregó.