Podrían ser las últimas horas de Víctor Manuel Vucetich con Rayados

Después de la eliminación de Rayados de Monterrey en las semifinales del Clausura 2023, a manos de su archirrival Tigres de la U de Nuevo León, la directiva rayada se reunió con Víctor Manuel Vucetich en "el barrial".

La reunión duró horas y Vucetich salió en silencio sin dar declaraciones.

Víctor Manuel Vucetich llegó de bombero en el Clausura 2022, relevando a Javier Aguirre y los llevó al repechaje, el siguiente torneo a semifinales, misma instancia de este Clausura 2023.

Ni los 40 puntos récord de este torneo, ni las dos semifinales han sido suficientes para la directiva del Monterrey.

Ni sus mismos jugadores lo respaldan, a pregunta expresa a Maxi Meza sobre si quería seguir jugando bajo el mando de Vucetich contestó: "Es una parte que no me quiero meter, es una parte que no me toca, pero trataremos de buscar qué nos faltó y empezar a conseguir los objetivos que tenemos que lograr, ser campeones y la exigencia que mantiene el club".

JUAN CARLÓS OSORIO, CANDIDATO

En marzo pasado el colombiano Juan Carlos Osorio estuvo en Monterrey, finalmente no se quedó con el trabajo, ahora que es casi seguro la salida del Víctor Manuel Vucetich, la llegada de Osorio al barrial crece.