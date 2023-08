Pau Gasol se convierte en el primer español en entrar al Salón de la Fama de la NBA

El fin de semana fue un día de ensueño para el español Pau Gasol y cinco más, al ingresar al Salón de la Fama de la NBA.

Pau Gasol se convirtió en el primer español que entra al recinto histórico del baloncesto.

Ante un foro plagado de figuras del mundo del deporte, el español expresó su eterno agradecimiento por el reconocimiento.

"Esto es un testamento del apoyo, la guía y la inspiración que muchos me han dado durante mi viaje al baloncesto" dijo el catalán.

Gasol, quien logró dos campeonatos de la NBA con Los Angeles Lakers, compartió la promoción de 2023 del Salón de la Fama con ilustres nombres del baloncesto como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon y Gregg Popovich.

El momento chusco fue cuando Paul Gasol hizo reír a la audiencia comentando: "Si me dijeran que algún día, no solo conocería a Kukoc, sino que además me presentaría en el Salón de la Fama, no lo creería. Y, sin embargo, aquí estamos".

Pero la emotividad llegó cuando el español dio un conmovedor discurso donde se refirió y homenajeó a su excompañero y amigo Kobe Bryant, ante la viuda de la exestrella Bryant, quien presenció las palabras de agradecimiento de Paul hacia su pareja fallecida.

"En los Lakers pude conocer a la persona que elevó mi juego como nadie (...), que me enseñó lo duro que tienes que trabajar y la mentalidad que tienes que tener para ser el mejor", expresó un emocionado Pau Gasol.

"Te echo de menos y te quiero", dijo Pau Gasol en una ovación ensordecedora que hizo que en varios asomaran lágrimas.