Max Verstappen acusa a "Checo" Pérez de tocar su auto durante carrera

De nuevo la rivalidad de Sergio "Checo" Pérez y Max Verstappen vuelve a relucir, ahora el neerlandés dijo luego de concluir el GP de Miami que su compañero de escudería lo tocó y por poco sufre un accidente.

"Checo" Pérez estuvo cerca de chocar con Verstappen, y en su intento de superar a Charles LeClerc realizó un mal arranque, pero el mexicano pudo frenar a tiempo y quedó muy cerca del neerlandés; sin embargo, este último aseguró que sí hubo contacto.

VERSTAPPEN ASEGURA QUE SÍ HUBO ROCE

"Sí, fui muy consciente. Es decir, giré y lo vi bloquear ", comentó el de Países Bajos, Verstappen, y dijo que al término de la carrera, en la que terminó segundo detrás de Lando Norris, sí observó un pequeño roce en su RB20.

"Miré después de la carrera y había como un rasguño en mi difusor. Así que algo debe haber golpeado. Pero sí, estuvo muy cerca. Podría haber terminado en un desastre, por supuesto, para el equipo también. Así que sí, fue suerte".

Por su parte, Charles LeClerc dijo que estaba seguro que sucedería algún choque en la largada.

"Fue muy complicado. Obviamente, 'Checo' estaba en mi interior. No tuve una buena salida. Tan pronto como solté el embrague, me patinan las ruedas".

"Vi a 'Checo' a la derecha, pero había muy poco agarre, por lo que bloqueó. Pensé que íbamos a chocar, pero por suerte para todos, salimos de la primera curva sin daños", declaró LeClrec que terminó tercero en la carrera.

Por su parte "Checo" Pérez dijo que lamentaba el incidente ya que perdió ahí su posición en el cuarto lugar.

"En cuanto frené en el interior no había agarre, como ayer con Lewis (por el sprint del sábado). Y fuera de línea no había agarre. Casi me llevó por delante a Max. Así que tuve que soltar el freno. Y perdí una posición con Óscar. Fue bastante desafortunado", culminó diciendo el mexicano.

En cuanto a la polémica de su compañero Max Verstappen, "Checo" Pérez no quiso ahondar y desestimo el comentario de su compañero de escudería.