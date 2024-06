Liga de Futbol del Tinaco pide apoyo de autoridades

Ana Lourdes Castro Barajas la ex dirigente de la Liga de Futbol del Tinaco de la colonia Kino en Ciudad Obregón, está provocando un conflicto en dicha liga, al no acatar la resolución de los agremiados y no dejar que transcurra en sana competencia dicho torneo.

En días pasados la liga tomó la decisión de destituir a su dirigente Ana Lourdes Castro Barajas por no cumplir lo prometido en sus propuestas, palabras integradas en documento que enviaron al Instituto del Deporte de Cajeme y este firmó de recibido e informó de la destitución de dicha persona quedando al frente de la liga el ciudadano Edgar Karim Mora Soto.

El documento que firma el director del Instituto del Deporte de Cajeme Hugo Alejandro Carrillo dice lo siguiente:

"Por medio de la presente se les informa que la C. Ana Lourdes Castro Barajas ha sido destituida del cargo de presidente de la Liga de Futbol del Tinaco toda vez que los representantes de equipo que integran dicha liga han tomado la decisión debido a no cumplir con lo prometido en sus propuestas; presentando un oficio firmado por todos los representantes de las diferentes categorías.

En el oficio mencionado los representantes de equipos propusieron a Edgar Karim Mora Soto, por lo que en nuestra facultad damos el aval para que sea él quien dirija la liga en lo que se lleva a cabo el proceso de elección de la nueva mesa directiva"

Firma la carta el director del Instituto del Deporte de Cajeme, Hugo Alejandro Carrillo García.

NO ACATA RESOLUCIÓN Y PROVOCA CONFLICTO

Toda vez que se le comunicó a Ana Lourdes Castro Barajas de la resolución de los integrantes de la liga y que avaló el Instituto del Deporte, se negó rotundamente a abandonar las instalaciones de la Liga del Tinaco en la colonia Kino y provoca interrupciones en partidos de los más de 50 equipos agremiados, provocando retrasos y resultando en un problema para el buen funcionamiento de la liga.

Versiones de algunos jugadores, Ana Lourdes Castro amenaza con utilizar sus influencias en el Ayuntamiento de Cajeme, ya que dice que tiene todo el respaldo de las autoridades municipales, inmiscuyendo al recién electo alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

Es por eso que la nueva dirigencia de la liga pide el apoyo de autoridades municipales para que se acate la resolución que avaló el Instituto del Deporte de Cajeme.