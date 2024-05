¿Julio Urías ya llegó a un arreglo para no pisar la cárcel? Esto se sabe

Luego de meses de mucha tensión para el mexicano Julio Urías, por fin se dio a conocer el veredicto de la justicia en cuanto a su caso de violencia doméstica.

El mexicano llegó a un acuerdo para evitar la cárcel, por lo que tendrá libertad condicional de 36 meses, además deberá de tomar un curso de violencia doméstica y hacer labor comunitaria.

Urías no disputó uno de los cinco cargos menores que le fueron leídos el pasado 8 de abril, consecuencia de su incidente en el estadio de Los Ángeles Galaxy, donde al parecer hubo agresión hacia su novia, motivo por el que fue arrestado el 2 de septiembre y liberado un día después.

"Urías fue puesto en 36 meses de libertad condicional sumaria y se le ordenó completar 30 días de trabajo comunitario, un curso de asesoramiento sobre violencia doméstica de 52 semanas, pagar una tarifa al fondo de violencia doméstica, no poseer armas, no usar fuerza ni violencia, pagar restitución a la víctima y cumplir con una orden de protección, según Ivor Pine de la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles", informó el periodista de TUDN Daniel Schvartzman.

También tendrá que pagar una multa económica cuya suma no ha sido revelada; Julio Urías no admitió ser culpable, sin embargo decidió no impugnar el cargo por el cual se le acusa y llegar a un arreglo; al culichi se le desestimaron cuatro casos y uno fue el que procedió.

FUTURO DEPORTIVO INCIERTO

El futuro dentro del béisbol de paga para Julio Urías es incierto. Al momento, el nacido en Culiacán, Sinaloa es agente libre, no hay equipo que lo reclame y sigue sin recibir ofertas por sus servicios.

Se sigue pensando que el futuro de Julio Urías está en el béisbol japonés, pero habrá que esperar si Grandes Ligas expresa algún tipo de castigo para el mexicano.