Julio Urías: manager de los Dodgers revela qué pasará con el pitcher mexicano

Dodgers de los Ángeles se prepara para arrancar su participación en postemporada dentro del beisbol de Grandes Ligas, y mientras se definen los comodines, el manager del equipo aclara la situación de Julio Urías dentro de la escuadra.

Tras el arresto por violencia doméstica de Julio Urías, donde el tres de septiembre tuvo que pagar una fianza de 50 mil dólares para recobrar su libertad, el mexicano se le vino una serie de reprimendas de parte del equipo azul.

Como se sabe, el miércoles 27 de septiembre tenía su primera audiencia con un juez, pero Julio urías jamás apareció y es que, por recomendaciones de sus abogados no tenía caso que se presentara a una audiencia donde no había cargos, ni denuncia por el delito que se le acusaba.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, tuvo una intervención en el podcast llamado "The Show", con los Jon Heyman y Joel Sherman del New York Post.

¿REGRESA O NO JULIO URÍAS AL EQUIPO?

El manager habló de las expectativas de su escuadra al afrontar la postemporada, el tema que no se podía dejar pasar y que era obligado de abordar es el de Julio Urias, donde el manager fue claro y sin darle vueltas al asunto, comentó que el mexicano no regresaría a la escuadra en lo que resta de la temporada y por lo consiguiente no le renovarán el contrato por lo cual su actuación con el uniforme de Los Dodgers había llegado a su fin.

El caso de Julio Urías se sigue investigando por Grandes Ligas en una investigación paralela con la justicia.

Lo que no aclaró y no se le preguntó fue, en el caso de que Julio Urías salga bien librado de la justicia y de Grandes Ligas, ¿qué pasaría con el pelotero mexicano?, y si ¿habría la posibilidad de retractarse por parte de los Dodgers?.

Antes del problema que se suscitó el pasado 2 de septiembre, el mexicano se perfilaba para firmar un jugoso contrato de más de 200 millones de dólares a largo plazo; ese contrato podría haber asegurado su estadía en el equipo de Los Ángeles hasta su retiro, sin embargo, ese 2 de septiembre cambió el panorama drásticamente para el pelotero mexicano.