Julio César Chávez aclara: "Jamás habrá otro como yo"; en torno a las comparaciones con "El Canelo"

En charla con Hugo Sánchez Márquez en sus programa de televisión "Hugo Sánchez presenta", el exboxeador considerado el mejor de México de toda la historia respondió a las comparaciones que se han realizado con el tapatío Saúl "El Canelo" Álvarez en torno a que si es igual o mejor que él.

Sin titubear, el expúgil nacido en Ciudad Obregón, Sonora rechazó que hubiera otro como él.

"No va a haber otro Julio César Chávez, no va a haber otro Hugo, con todo respeto. Así que déjate de chin... , así "Canelo" gane 100 títulos, no va a haber otro Julio César Chávez, con eso lo digo todo", respondió.

Además, agregó que nadie igualará su marca de 90 peleas invicto, con 89 victorias y un empate.

"No vas a ver otro peleador que llegue a 90 peleas invicto. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar ocho, 10 campeonatos del mundo, pero que llegue a 90 peleas invicto, cuando esté así me dices quién es el mejor" sentenció.

Chávez reconoció que "El Canelo" se ha posicionado como unos de los mejores pugilistas de México y que a lo largo de su carrera, ha hecho lo necesario para ganarse ese puesto.