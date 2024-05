Juan Toscano niega acercamiento con Diablos Rojos del México

Luego que se divulgara este martes 28 de mayo la noticia de la probable contratación de Juan Toscano como jugador franquicia de Diablos Rojos del México, en la nueva escuadra de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP), el atleta salió a desmentir su probable llegada al basquetbol mexicano.

El jugador méxico-americano descartó que se vaya a integrar a las filas de Diablos Rojos del México en la LNBP, aunque aseguró que sí hay amistad con los dueños y con el gerente general.

Agregó que su objetivo principal es regresar a algún equipo de la NBA y que todas sus baterías están enfocadas en ese propósito.

"Es la primera cosa que quiero hacer, voy a tratar otra vez; es mi plan", mencionó el nacido en California.

El ex jugador de Capitanes de la CDMX de la Liga de Desarrollo de la NBA también relevó que no formará parte de la selección mexicana que jugará el preolímpico en busca del boleto a París 2024.

"Me acaban de operar hace dos meses, ahorita no estoy listo, a veces la Selección no es la mejor opción de mi carrera, pero ojalá en un futuro pueda regresar", aseguró Toscano.

Juan Toscano fue invitado a la inauguración de la tienda oficial de la NBA en México, también estuvo Raúl Zarraga, director de NBA en México.

Este último dio a conocer la probable visita de Jaime Jaquez Jr con el Miami Heat y un juego de la mejor liga de baloncesto en el mundo en México

"No hay nada qué anunciar (al respecto), seguimos explorando para ver cuál es la mejor opción para que el día de mañana vengan a México", reveló el directivo.

El directivo agregó que la participación de Jaques Jr con el Miami Heat lo pone como el mejor candidato para que juegue en México.

"Hay 30 posibilidades de los cuales elegiremos a dos, claramente que haya un equipo que tiene el mayor apego con la afición en México agrega valor", comentó Raúl Zarraga.