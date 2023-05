Fernando "Tano" Ortiz deja al América y no avisa a sus jugadores

Sorpresa mayúscula para algunos jugadores de las Águilas del América al enterarse de la renuncia del Fernando "Tano" Ortiz a la dirección técnica del equipo de Coapa, minutos después de haber perdido la semifinal ante Chivas Rayadas del Guadalajara, por marcador global de 3-2.

Henry Martin se enteró en Zona Mixta, al ser entrevistado, y su cara cambio por completo cuando le hicieron de su conocimiento la noticia que se había dado minutos antes. "No estuvimos a la altura de las semifinales ante Chivas", comentó el delantero americanista.

También se dijo sorprendido por la decisión de su director técnico.

Por su parte, Álvaro Fidalgo, muy consternado por su expulsión dijo: "No sé cómo le voy a hacer. Llegué hace dos años aquí; el club me cambió la vida desde que llegué. Nadie más que yo estaba en deuda por lo que me dieron. Ganar la 14, sentí el momento muy cerca y siento que lo tiré todo a la mier..., no sé cómo se puede salir de aquí ahora mismo".

Agregó: "Ni siquiera me atreví a ver a mis compañeros a la cara, porque siento que la eliminación es toda mía, toda. Ni el 'Tano' (Fernando Ortiz), ni el presi (Santiago Baños), ni ninguno de mis compañeros. Teníamos 1-1, el partido controlado, y es toda mía, por más que me quieran quitar la carga todos mis compañeros".

Se espera una restructuración del América, pues varios jugadores han cumplido su ciclo y a la espera que la directiva ponga transferibles y quiénes quedan fuera; además de a la espera del anuncio del nuevo director técnico.