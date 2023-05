Fernanda, una amazona del gimnasio

Una figura imponente proyecta Fernanda Estrada Hernández, la cual ha construido a base de esfuerzo, constancia, disciplina y pasión por el ejercicio.

Su entrega la catapulta a ser considerada una amazona, pues se define como una guerrera que todos los días se reinventa y sobrepasa los límites que ella misma se plantea, para demostrarse a sí misma que no hay barreras, porque no se da por vencida sin antes haberlo intentado, debido a que en su diccionario de vida no existe la palabra rendirse.

"Soy una persona muy aferrada, para mí no hay no puedo", expresó.

Desde pequeña el deporte la sedujo. Práctico karate do, basquetbol, gimnasia, entre otras disciplinas.

Hace tres años se involucró en las pesas, y lo que comenzó como una distracción para mantener su cuerpo y mente ocupada en algo productivo y benéfico para su salud, se transformó en su estilo de vida.

"El ejercicio ya no lo veo como un sacrificio, sino como parte de mi vida", comentó.

Con el paso del tiempo el gimnasio se convirtió en su segunda casa, pues encontró el lugar ideal donde se sentía plena. Con esmero, garra, sudor y miles de horas, Fernanda fabricó un físico imponente.

El empeño que imprimió le otorgó resultados favorables, lo que la condujo a ser parte del torneo Míster Sonora, que se celebró el año pasado en Puerto Peñasco, y donde Fernanda destacó en su primera competencia oficial y dominó en la rama femenil, en la categoría Fitness-Figura.

Tal logro la llenó de satisfacción y le demostró que los éxitos no llegan solos, sino que vienen acompañados de un trabajo arduo.

"Sentí muchos nervios el subir al escenario; al final es el reflejo de tu esfuerzo y, más allá de una medalla, la satisfacción es inmensa", compartió.

Fernanda es un ejemplo de compromiso, pues, más allá de ser una campeona en el fisicoculturismo, es madre soltera que no descuida a su hijo; por lo contrario, él representa la vitamina, la proteína y el alimento que requiere para encarar cada rutina con energía, a quien siempre lo lleva en su mente y corazón.

"Mi hijo es mi motivación e inspiración", indicó.

Fernanda ha hecho de su estilo de vida su propia marca, pues para costearse sus entrenamientos, vende ropa deportiva, comida nutritiva y es entrenadora personal, demostrando así que para alcanzar una meta uno debe de luchar hasta el final para poder concretar un objetivo.

En puerta tiene la competencia de Míster Sonora 2023, evento que se realizará el 17 de junio en Hermosillo, y se ha preparado para defender el título que consiguió en la edición anterior; es por ello que todos los días se levanta con una sola misión, entrenar al máximo.

"He entrenado al 100 por ciento en todos los aspectos, me siento lista para ser campeona de nuevo", manifestó.

La disciplina de Fernanda es de admirar, pues confesó que el ser madre soltera es difícil, debido a que tiene que dividirse para cumplir con su rutina, alistar a su hijo, llevarlo al colegio y estar al pendiente de él, pero es algo que asume con determinación.

Señaló que tiene un sueño, y este es seguir escalando dentro del fisicoculturismo con miras a figurar a nivel internacional.

De esta manera, Fernanda representa una auténtica guerrera, que combate contra sus propios miedos, los cuales supera y sobresale demostrando que el éxito se puede cristalizar, pero que este no cae del cielo, sino que debes esforzarte para aterrizarlo, así el triunfo se saborea de mejor manera al asimilar que lo buscaste con ansias y lo conseguiste.