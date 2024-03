Exjugador de Chivas estuvo en prisión por esta razón

Jair Pereira, reconocido exfutbolista de equipos emblemáticos como Chivas y Cruz Azul, ha compartido recientemente un capítulo poco conocido de su vida, marcado por un episodio turbio que lo llevó a estar tras las rejas.

En una reveladora entrevista para el podcast "Re Portero", conducido por el también exguardameta Yosgart Gutiérrez, Pereira abrió su corazón y narró con sinceridad los detalles de su pasado en prisión.

En el mundo del futbol profesional, la gloria y los lujos parecen ser la moneda corriente, pero para Pereira, el camino hacia el estrellato estuvo lleno de obstáculos, incluyendo su encuentro con la justicia por actividades ilícitas mientras aún se forjaba como jugador en las fuerzas básicas del Atlante.

¿POR QUÉ ESTUVO EN PRISIÓN JAIR PEREIRA?

El exdefensor confesó que, motivado por la necesidad económica, se aventuró en la reventa de boletos a las afueras del imponente Estadio Azteca; en un relato lleno de crudeza, Pereira describió cómo llevaba consigo un puñado de boletos, con la esperanza de ganar un dinero extra. Sin embargo, su intento por mejorar su situación financiera se vio truncado cuando la policía lo interceptó en plena actividad ilegal.

"Yo traía 10 boletos y ya había vendido 5, ya había ganado mis 750 pesos, era un partido vs Cruz Azul esos sí se iban a vender, pero me agarraron y me treparon atrás de la camioneta (de la policía), era pagar una multa de 3 mil 800 pesos o 36 horas, me aventé 36 horas en el tambillo", compartió abiertamente Pereira durante la entrevista.

Este revelador relato ofrece una visión más completa de la trayectoria de Jair Pereira, demostrando que detrás del éxito deportivo hay historias de lucha, superación y momentos oscuros que moldean la vida de los atletas.

A través de su testimonio, Pereira invita a reflexionar sobre las dificultades que enfrentan muchos deportistas para abrirse camino en un mundo tan competitivo, destacando la importancia de la perseverancia y la determinación para sobreponerse a los desafíos que la vida presenta.