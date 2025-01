EN VIVO: Quinto juego semifinal Tomateros de Culiacán va ganando 1-0 a Cañeros de Los Mochis

El cuarto juego de la semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) estuvo de a que “temor dieras”, pues Cañeros de Los Mochis blanqueó 5-0 a Tomateros de Culiacán para emparejar la serie a dos contiendas por bando.

Así las cosas, inician las hostilidades entre estas dos tremendas escuadras, y este quinto agarre será trascendental para ambas escuadras, además de que está garantizado el sexto compromiso.

Por Cañeros sale a la “loma de los disparos” a Darel Torres, en tanto que por Tomateros lo hará Manny Barreda.

TOMATEROS VS CAÑEROS: ENTRADA POR ENTRADA

Arrancan las hostilidades. Parte alta de la primera entrada. Abre Tomateros con Rudy Martin conecta doble al serpentinero Darel Torres, y se coloca en segunda. Se presenta Ramón Ríos, que con toque de sacrificio manda a Martin a tercera, y cae el primer out. Esteban Quiroz se poncha para el segundo out. Joey Meneses pega línea al jardín izquierdo y se va a primera, mientras Rudy Martin anota, para colocar los números 1-0 a favor de Culiacán. Dwight Smith Jr. sale a batear, con hombre en la primera colchoneta, que conecta elevado para el tercer out.

En el complemento del primer rollo, toca turno a Cañeros de Los Mochis, que abre con Roel Santos al bat para verse las caras con el pítcher tomatero Manny Barreda. Santos se poncha tirándole. Alí Solís se coloca en primera. Viene Isaac Rodríguez a la caja, quien es puesto fuera, para el segundo out. Eric Filia al bat, que conecta rola y es puesto fuera en primera, para el tercer out. Los cartones se mueven 1-0, a favor de Culiacán.

Segunda entrada, parte alta. El tomatero Cristian Santana se presenta a batear, quien rueda al parador en corto y cae el primer out. Toca turno a Efrén Navarro, quien conecta sencillo al prado central y se coloca en primera. Luis Verdugo conecta elevado al central para el segundo out. El cañero Alí Solís entra con madero en mano, quien se poncha tirándole.

En el cierre del segundo capítulo, viene Cañeros con Yasmany Tomás, quien fue el verdugo de Culiacán en el cuarto juego, quien conecta línea de hit por el central y se coloca en primera, para que se presente Rodolfo Amador. No hay out. Amador conecta roletazo al cuadro y los ponen fuera; Tomás se coloca en posición de anotar. Eric Meza con el madero, que eleva y cae el segundo. Marco Jaime al bat, quien se poncha tirándole. Marcador 1-0, Culiacán está arriba.

Arranca la parte alta de la tercera entrada. Tomateros a la caja de bateo, Rudy Martin, que en su segundo turno al bat le recetan su “chocolate”. Llega Armando Ríos con la carabina a la caja, que conecta elevado a primera y cae el segundo out. Aparece “Ponny” Quiroz para darle con todo, que conecta rola a segunda y cae el tercer out en primera. Marcador 1-0, ganando Tomateros de Culiacán.

Parte baja del tercer inning; al bat el cañero Xorge Carrillo; sin embargo, termina la entrada con doble play para que el marcador siga en igualdad de circunstancias.