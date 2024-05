"El Hijo del Santo" anuncia su retiro y su gira del adiós

El icónico luchador mexicano, "El Hijo del Santo", anunció su retiro de los cuadriláteros, poniendo fin a una carrera de 42 años, que marcó toda una era en la lucha libre del país.

Para despedirse de sus seguidores, el hijo de la gran leyenda de la lucha libre, "Santo, el enmascarado de plata", realizará una gira de despedida.

"Yo no quiero extender tanto este adiós, lo que sí, me encantaría poder estar en la mayor parte de las arenas de la República Mexicana en donde estuve, en donde triunfé. Obviamente, quiero ir a Japón, me quiero despedir en Europa, pero esto, obviamente, también depende de cómo yo me vaya sintiendo", dijo el hijo de la leyenda de la lucha libre.

GIRA DEL ADIÓS

La gira de despedida llevará por nombre "Todo X El Todo" y se desarrollará en varias ciudades del país y el extranjero, incluyendo Europa y Japón. Durante la gira, "El Hijo del Santo" podría exponer su máscara, aunque seguirá participando en la vida pública incluso después de su retiro.

La gira comenzará el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, en honor al natalicio de su padre, "El Santo", que nació el 23 de septiembre de 1917. Además de la Ciudad de México, la gira pasará por Guanajuato, Monterrey, Puebla, Veracruz, Guadalajara, Yucatán y Londres.

Asimismo, señaló que se espera que se sumen más ciudades a la gira y que se enfrente a rivales como "LA Park" y "El Solitario". Por otro lado, el ídolo del pancracio mexicano señaló podría haber sorpresas, como la creación de un torneo donde exponga su máscara, y adelantó, además, que se espera la participación de otras leyendas de la lucha libre.

FECHAS CONFIRMADAS PARA LA DESPEDIDA DE "EL HIJO DEL SANTO":