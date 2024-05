Denys Berinchyk hace historia en el boxeo al vencer a Navarrete quien se quedó en el camino

El "Vaquero" Navarrete no pudo conquistar su cuarto título mundial en diferentes divisiones, al caer sorpresivamente el sábado anterior, ante el ucraniano Denys Berinchyk por decisión dividida, ciertamente en un duelo muy disputado durante los 12 rounds. Sin embargo, el ucraniano con su mejor boxeo y velocidad, conectó los mejores golpes para adjudicarse un justo triunfo... Navarrete, hay que decirlo, trató toda la batalla en conectar sus golpes de poder a las zonas blandas, pero su adversario con mejor técnica los eludía con facilidad, con pasos laterales, pero sin dejar de lanzar su jab, el cual fue veneno puro para Navarrete que, en ocasiones, lucía descontrolado, lo que aprovechaba su rival para rociarlo de metralla, aunque no con gran potencia, pero sí muy efectiva, lo cual fue lo que sacó adelante al peleador ucraniano, por la mínima diferencia, si usted quiere, pero victoria al fin... Con este éxito, Denys hizo historia, junto con su compatriota Oleksander Usyk, quien también dio la sorpresa y ganó un combate en peso pesado ante Tyson Fury y le entregaron a Ucrania dos cinturones mundiales... Tanto Berinchyk como Usyk ganaron la guerra por decisión dividida, para satisfacción por partida doble para su país, Ucrania, quien en medio de la guerra real con Rusia tiene algo grande que festejar, incuestionablemente, tomando en cuenta que ni Berinchyk, ni Usyk eran los favoritos para ganar sus respectivos combates, pues Fury subió al ring con la etiqueta de amplio ganador, pero fue sorprendido al bajar del cuadrilátero con las manos vacías... Pero volviendo a la pelea Navarrete-Berinchyk, añadiremos que el "Vaquero", pese a su gran esfuerzo, no pudo adjudicarse su cuarto cinturón mundial, debido a que se encontró con un rival incómodo, con gran rapidez y elusivo por su mejor técnica. Denys conquistó el título de peso ligero que reconoce la Organización Mundial de Boxeo, cuya función boxística se realizó la noche del sábado en Pechanga Arena de San Diego, California... Creo que los jueces no se equivocaron en su puntuación. Todos los que observamos el combate por TV, estamos de acuerdo que la pelea cerrada y el resultado creo que fue el indicado: decisión dividida a favor del importado: 115-113 y 116-112 para el ucraniano y 116-112 para el "Vaquero" Navarrete... Al final de la pelea, el mexicano declaró que ignora, si continuará en las 135 libras o se regresa a las 130. "Eso lo voy a platicar con mi equipo, qué es lo que sigue para mí. Ahorita no puedo confirmar nada. Ya más tranquilo y con la cabeza fría, explicaré en una conferencia de prensa, lo que comentaría con certeza", añadió el pugilista azteca que no pudo unirse a Juan Manuel Márquez, Saúl "Canelo" Álvarez, entre otros, que han sido campeones mundiales en cuatro diferentes divisiones...Por lo demás, en lo que concierne al "Checo" Pérez, éste no estuvo en su día, al quedar en octavo lugar en la competencia de Fórmula 1, en Imola, obteniendo sólo cuatro puntos, mientras su compañero Max Verstappen sigue siendo el rey al conseguir un primer lugar más en su brillantísima trayectoria en lo máximo del automovilismo y así, confirmarse como el mejor piloto del mundo, al cosechar 25 puntos más para continuar en la cúspide del grupo de pilotos con 161... El segundo lugar fue para Lando Norris, bueno para conseguir 18 puntos y el tercer sitio para Charles Leclerc que obtuvo 15 unidades, ambos muy pegaditos con "Checo" Pérez, todavía ocupando el tercer escaño con 107 el tapatío, agarrado con las uñas... En el futbol europeo, el Barcelona de Xavi Hernández se quedó con el segundo lugar de LaLiga española, al derrotar al Rayo Vallecano por goleada de 3-0. En esta forma, el Barca logrará que la FIFA le conceda al Club varios milloncitos de euros...Pese a tanta crítica, Xavi ha ganado el subcampeonato de la actual temporada, faltando solo un partido para concluir el calendario. Creo que en la próxima contienda, el Barcelona le peleará el título al Real Madrid, con la plantilla de jóvenes que posee Xavi e incluyendo a los experimentado y las nuevas contrataciones que se han realizado en las últimas semanas... Y el que no se cansa de ganar títulos es el español Pep Guardiola (la Premier, dirigiendo al Manchester City), exjugador de los Dorados de Culiacán. De ahí brincó a dirigir al Barcelona, logrando la consagración e incluso ganando la Champions, contando en su apogeo, con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, hoy viendo acción con el Inter de Miami en EU. El City se coronó venciendo al West Ham, 3-1... I`ll see you later.