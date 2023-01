Dani Alves es detenido por presunta agresión sexual

El deportista acudió a la comisaría para prestar declaración sobre los supuestos hechos; posteriormente, fue trasladado al juzgado en un vehículo policial.

Alves fue denunciado formalmente el 2 de enero. La mujer lo acusó de haberla tocado sin su consentimiento el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton.

El jugador posteriormente reconoció que se encontraba en ese establecimiento la noche mencionada, pero aseguró que no conocía a la mujer y que nunca "invadió el espacio personal de nadie".

"Sí, estuve en ese sitio, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una chica? No, por Dios", aseguró.

El pasado viernes, Alves viajó a España para acompañar a su familia ante el fallecimiento de la madre de su esposa, pero, luego de unos días, notificó al club que se presentaría a declarar para que esta situación termine.